Zona rossa, zona arancione…E’ tempo di rimetterci ai fornelli e così anche Benedetta Parodi ha deciso di deliziare tutte le persone che la seguono sui social con una ricetta giornaliera. Arriva quindi oggi 16 marzo 2021 la ricetta del giorno che è la ricetta delle polpette in crosta. Classiche polpette al sugo ma con una variante: finisco in forno nella pasta per pizza. Che ne dite questa idea vi sembra originale ma soprattutto golosa? Proviamola seguendo tutti i passaggi della ricetta di Benedetta Parodi.

La ricetta delle polpette in crosta di Benedetta Parodi

INGREDIENTI per le polpette in crosta per 4 persone: 300 g di carne trita di manzo, 1 rotolo di pasta per pizza già stesa, 50 g di parmigiano grattugiato, 50 g di groviera, 1 fetta di pancarrè, 1 uovo, ketchup qb, farina qb

In una ciotola spezzettare il pancarrè e bagnarlo con qualche cucchiaio di latte, poi spappolarlo con le mani. Unire la carne, il parmigiano, l’uovo e il sale e impastare con le mani fino ad avere un composto omogeneo. Confezionare delle palline grandi come quelle da ping pong, infarinarle leggermente e rosolarle in padella con un filo di olio per pochi minuti: devono dorare all’esterno, ma non cuocere completamente. Aggiustare di sale e farle intiepidire. Nel frattempo srotolare la pasta della pizza e dividerla in quadrati di circa 5-6 cm per lato. Spennellare ogni quadrato con il ketchup e spolverizzare con un po’ di groviera grattugiato con la grattugia a fori larghi. Sistemare su ogni quadrato una polpetta e richiuderla con la pasta della pizza. Spennellare con olio e ketchup e disporle in una teglia foderata di carta forno. Cuocere a 200 °C in forno ventilato per 10-15 minuti. Servire calde o tiepide.

Le polpette in crosta con la ricetta di Benedetta Parodi sono servite. Vi piacciono? Proverete anche voi a farle?