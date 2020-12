Ricette Benedetta Parodi di Natale: 5 ricette per 5 primi

State cercando delle idee perfette per il menu di Natale? Oggi vi suggeriamo le ricette di Benedetta Parodi per il Natale. Abbiamo selezionato per voi 5 ricette per 5 primi davvero molto molto semplici da preparare ma soprattutto buonissimi. Cinque ricette per 5 primi diversi che possono soddisfare davvero le esigenze e i gusti di tutti. Dai cappelletti in brodo al timballo di tagliatelle con le polpette. Le idee non mancano.

Ma vediamo quali sono le 5 ricette di Benedetta Parodi che abbiamo scelto per voi.

5 RICETTE PER 5 PRIMI PIATTI DI NATALE CON BENEDETTA PARODI

Vediamo quindi le cinque proposte che abbiamo deciso di selezionare per voi.

1- CAPELLETI IN BRODO DI BENEDETTA PARODI: LA RICETTA DI NATALE

Sicuramente per il Natale non possono mancare dei piatti caldi tra i primi. Per cui i tortellini o i cappelletti sono un piatto che deve per forza arrivare sulle nostro tavole. Vediamo come si preparano questi cappelletti in brodo con i consigli di Benedetta Parodi.

2- PRIMI PIATTI NATALE BENEDETTA PARODI: ROTOLINI DI RICOTTA

Per chi non ama stare molto davanti ai fornelli e non ha tante abilità culinarie, la ricetta dei rotolini di ricotta potrebbe essere sicuramente perfetta. Un primo piatto sicuramente originale per il Natale. Ricette Benedetta Parodi: rotolini alla ricotta per Natale

3- RISOTTO AL PROSECCO E BRANZINO DI BENEDETTA PARODI

Per chi ama i risotti non poteva mancare una ricetta di Benedetta Parodi per le feste di Natale, suggeriamo quindi il suo risotto al prosecco e branzino.

4-PILAF IN CROSTA CON MELOGRANA: UNA RICETTA DA NON PERDERE

Per un primo piatto natalizio molto particolare, vi suggeriamo la ricetta del riso pilaf in crosta con i melograni. Una bontà. Se cercate una ricetta originale, questa è davvero perfetta.

5- IL TIMBALLO DI TAGLIATELLE CON POLPETTE