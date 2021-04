Asparagi fritti, una ricetta deliziosa

Da provare subito la ricetta degli asparagi fritti, la ricetta Cotto e Mangiato di oggi 8 aprile 2021. Gli asparagi li possiamo cucinare in tanti modi diversi ma fritti sono davvero una golosità che in genere non prepariamo. Sono semplice da preparare ma occorre un po’ di pazienza perché gli asparagi fritti vanno prima cotti al vapore. Facciamo attenzione perché dobbiamo cuocerli ma non farli ammorbidire troppo altrimenti risulta difficile la frittura. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono facili e veloci e la ricetta degli asparagi fritti diventa un contorno perfetto ma anche un antipasto sfizioso, un aperitivo da gustare quando vogliamo. Ecco la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato, la ricetta degli asparagi fritti.

ASPARAGI FRITTI – LA RICETTA COTTO E MANGIATO DI OGGI 8 APRILE 2021

Ingredienti per 4 persone: 16 asparagi, 2 uova, farina 00 q.b., pane grattugiato q.b., sale q.b., olio di semi di arachide q.b.

Preparazione: puliamo gli asparagi, li laviamo e peliamo la parte finale. Disponiamo gli asparagi nel cestello per la cottura al vapore. Tessa Gelisio utilizza la pentola a pressione e dal fischio li fa cuocere 5 minuti. Possiamo utilizzare anche gli altri metodi di cottura. Gli asparagi devono risultare cotti ma non morbidi, altrimenti è difficile friggerli.

Scoliamo bene gli asparagi, li passiamo nella farina, poi li passiamo nelle uova che abbiamo sbattuto con un pizzico di sale. Infine, li passiamo nel pane grattugiato premendo bene con le mani per fare in modo che la panatura aderisca.

Scaldiamo abbondante olio di semi di arachide in padella e friggiamo 4 o 5 asparagi alla volta. Servono 8 – 10 minuti di cottura ma dobbiamo girarli spesso, si devono ben dorare. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso, saliamo senza esagerare e possiamo servirli subito o gustarli anche freddi. Il contorno perfetto o un piatto delizioso da gustare senza aggiungere altro.