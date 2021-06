Sfizi e capricci, le ricette di Zia Cri per gli aperitivi estivi

Sfizi e capricci è la ricetta di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno oggi 21 giugno 2021. Quattro aperitivi sfiziosi nella puntata di oggi, quattro ricette di Zia Cri da non perdere. Lecca lecca al formaggio parmigiano, cestini di pancarrè con prosciutto, geleè di gazpacho e gamberi, aspic di pollo e peperone. Una vera delizia queste ricette E’ sempre mezzogiorno che ci faranno compagnia per tutta l’estate. Tutti consigli da copiare per le nostre serate con gli amici, con la famiglia, per una piccola festa in casa. Ecco come Zia Cri ha fatto sfizi e capricci di oggi, i quattro aperitivi per tutti. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – SFIZI E CAPRICCI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla crema di prosciutto: prosciutto cotto, mascarpone, panna montata, worcester, brandy, sale e pepe (possiamo sostituire il prosciutto con il tonno), mettiamo tutto nel mixer e frulliamo. Per i cestini passiamo il mattarello sul pane per tramezzini o pancarrè senza crosta, schiacciamo rendendolo più sottile. Ritagliamo dei quadrotti che disponiamo negli stampi da muffin, schiacciamo e abbiamo i cestini che mettiamo in forno a 180° C per 10 minuti. Farciamo i cestini con la crema di prosciutto.

Mescoliamo il formaggio grattugiato con semini misti e sulla teglia foderata con la carta forno creiamo dei dischetti, dentro inseriamo lo stecchino di legno. Mettiamo in forno a 180° C per 6/7 minuti. Abbiamo i lecca lecca al formaggio.

Purea di pomodoro, cipollotto, basilico, cetriolo pochissimo, prezzemolo, sale e pepe, frulliamo tutto e abbiamo il gazpacho. Metà di questo composto lo scaldiamo un po’ nel pentolino, aggiungiamo la gelatina, mescoliamo e facciamo sciogliere e poi versiamo nell’altro gazpacho, mescoliamo e dividiamo nei bicchierini. Mettiamo in frigo. Completiamo i bicchierini con il cetriolo a dadini e il gambero infilato nella forchettina, serviamo freddo.

Facciamo il brodo di pollo e caldo aggiungiamo la gelatina ammollata e strizzata, facciamo sciogliere. Negli stampini piccoli mettiamo dei pezzetti di pollo lesso e peperone, versiamo il brodo con la gelatina e chiudiamo con la fettina di uovo sodo. Mettiamo in frigo 4 ore e poi quando dobbiamo servire capovolgiamo sui cracker rotondi.