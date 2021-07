Ricette Benedetta Parodi: calamari in guazzetto super veloce

Una ricetta super veloce da preparare in estate con pochi passaggi e ingredienti eccellenti? Ve la proponiamo oggi e arriva direttamente dalla cucina di Benedetta Parodi che in questi mesi ha condiviso diverse ricette dei suoi libri con i fan che la seguono sui social. Tra le ultime ricette proposte arriva quella dei calamari in guazzetto, una ricetta facilissima perfetta anche per le sere d’estate in cui magari non c’è molta voglia di mettersi ai fornelli. Vediamo come si prepara?

Ricette Benedetta Parodi: facciamo calamari in guazzetto

Iniziamo con la lista degli ingredienti:

400g di calamari surgelati· 2 fette di pane casereccio· 200 g di passata di pomodoro· 100 g di piselli surgelati• 1cipollotto• 1spicchio di aglio• peperoncino qb• prezzemolo qb• olio extravergine di oliva• sale

E adesso passiamo alla preparazione di questa ricetta che è facilissima da fare. Ovviamente se avete dei calamari freschi potrete usarli senza problemi.

Iniziamo la preparazione del guazzetti: tagliare i calamari ad anelli non troppo sottili. Affettare il cipollotto, e rosolarlo con uno spicchio d’aglio schiacciato (così se ne sentirà di più il sapore) e un po’ di olio per 3 minuti in una padella, poi aggiungere i calamari. Unire anche la passata di pomodoro, un po’ di peperoncino (la quantità dipende dai vostri gusti), un pizzico di sale e i piselli ancora surgelati. Cuocere per circa 15/20 minuti, mescolando di tanto in tanto in modo che il sugo si restringa leggermente e si insaporisca. Se asciuga troppo aggiungete un po’ di acqua.Tostare il pane unto di olio su una bistecchiera rovente e servitelo insieme ai calamari.

E adesso non ci resta che gustare questa super ricetta facilissima di Benedetta Parodi . Fateci sapere se l’avete provata anche voi!

( fonte Foto e ricetta pagina FB Benedetta Parodi)