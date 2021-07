La ricetta della focaccia ligure salata proposta da Benedetta Parodi

Benedetta Parodi non si ferma mai. Una estate piena di impegni per la conduttrice di Real Time che sta registrando proprio in questi giorni la nuova edizione del programma. Ma non solo! La conduttrice cerca di passare più tempo possibile in compagnia dei suoi figli e di suo marito Fabio e per loro, prepara sempre delle ottime ricette. Di recente la Parodi ha voluto condividere con chi la segue una delle ultime ricette preparate, quella della focaccia ligure salata, fatta ovviamente a modo suo.

La ricetta della focaccia ligure salata secondo Benedetta Parodi

Per l’impasto la lista degli ingredienti da usare:

• 500 g di farina• 300 gr di acqua tiepida • una busta di lievito di birra disidratato • 30 gr di olio extravergine• 1 cucchiaino di miele• 10 gr di sale fine

Per la salamoia, la lista degli ingredienti da usare:

• 100 ml di acqua• 2 cucchiai di olio• 2 pizzichi di sale fine abbondanti• 1 cucchiaio di sale grosso (per completare)

E adesso passiamo alla preparazione di questa ricetta.

In una ciotola mescolare la farina con il lievito . Versare l’acqua tiepida l’olio e il miele e mescolare con un cucchiaio con un movimento dall’esterno verso l’interno. Quando tutta l’acqua è stata assorbita, unire il sale e continuare ad impastare con le mani oppure con l’impastatrice per circa 10 minuti. Passato questo tempo ungere una ciotola con un po’ d’olio, raccogliere l’impasto in una palla e farlo lievitare coperto per circa un’ora. Passato questo tempo foderare la leccarda del forno con la carta forno unta di olio oppure scegliere una forma tonda. Riprendere l’impasto e lavorarlo brevemente sul piano di lavoro: stenderlo non troppo sottile e poi arrotolarlo su se stesso. Creare una palla e lasciarla lievitare dentro una teglia per circa mezz’ora. Passato questo tempo stendere l’impasto nella teglia usando la punta delle dita. Attendere un’altra mezz’ora che la focaccia abbia nuovamente lievitato e poi schiacciare la punta delle dita nell’impasto per creare i tipici buchi della focaccia. Mescolare acqua olio e sale in una ciotola per creare la salamoia. Versarla sulla focaccia in modo che si riempiono bene i buchi. Se c’è tempo fare riposare la focaccia un’altra mezz’ora, completare con un po’ di sale grosso e cuocere in forno statico nella parte più bassa del forno a 220 gradi per 15 minuti circa.

La ricetta suggerita da Benedetta Parodi adesso è pronta, perfetta per ogni stagione ( fonte foto e ricetta pagina Fb Benedetta Parodi)