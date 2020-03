La ricetta dei cannelloni napoletani da Geo

Chef Raffaele Lenti nella puntata di Geo in onda il 3 marzo 2020 ha preparato delle deliziose ricette perfette in particolare per il pranzo della domenica. Cosa si cucina di buono? Arriva dalla cucina di Geo la ricetta dei buonissimi cannelloni napoletani, una ricetta da leccasi i baffi. E se volete poi esagerare, non può mancare, sempre dalla cucina di Geo, la buonissima ricetta delle lasagne di mammà, una delizia.

Non ci resta che prendere appunti per cercare di preparare in casa questa buonissima ricetta! Cannelloni napoletani per tutti!

LA RICETTA DEI CANNELLONI NAPOLETANI DALLA CUCINA DI GEO

Per 4 persone

12 sfoglie per cannelloni

600 g carne macinata

100 g sedano, carota, cipolla

½ bicchiere di vino bianco

80 g parmigiano grattugiato

300 g ricotta vaccina

200 g provola o fiordilatte

4 foglie di basilico

qb olio, sale, pepe

1litro di ragù napoletano

Vediamo quindi come si preparano questi buonissimi cannelloni napoletani!

In una padella fate rosolare nell’olio extravergine di oliva il sedano, carota e cipolla tritato, aggiungete la carne macinata, salatela e lasciatela insaporire per 5-8 minuti, bagnate con il vino bianco, lasciate evaporare. Appena la carne si è raffreddata mischiatela con la ricotta, metà parmigiano, basilico tritato, mozzarella tagliuzzata, sale, pepe e due cucchiai di ragù e mettete da parte.

Lessate per un minuto la pasta in acqua bollente salata, scolatele accuratamente e disponetele sul tavolo da lavoro. Aggiungete la ricotta alla carne e farcite i cannelloni.

In una teglia o pirofila mettete alla base parte della salsa ragù, disponete in modo ordinato i cannelloni senza sovrapporli e avendo cura di far capitare la chiusura delle sfoglie sul fondo della teglia per evitare che durante la cottura si aprano. Coprite i cannelloni in modo generoso con il ragù, spolverate di parmigiano grattugiato ed infornate per 15 minuti a 180°. I nostri cannelloni sono pronti, non ci resta che gustarli.

( fonte foto e ricetta pagina FB GEO)

