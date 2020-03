Ricette per la domenica da Geo: facciamo la lasagna di mammà

Che cosa c’è di buono per il pranzo della domenica? E’ la domanda che spesso fanno i bambini alla mamma o al papà! E cosa si potrebbe preparare di buono? Oggi la ricetta arriva da Geo: nella puntata del 3 marzo 2020 è stata preparata la ricetta delle lasagne di mammà, una tipica ricetta napoletana, davvero buonissima. La ricetta è stata preparata da chef Raffaele Lenti nella cucina del programma di Rai 3.

Vediamo quindi come si prepara la ricetta delle lasagne, tipiche della tradizione culinaria campana. Vi ricordiamo inoltre che potrete rivedere tutte le puntate di Geo su Raiplay.

LA RICETTA DELLA LASAGNE DI MAMMA’

Per 10 persone

Per l’impasto

250 g semola di grano duro

250 farina 00

3 uova intere

3 tuorli

Per le polpettine

500 g carne macinata

1 uovo

100 g pane raffermo

70 g formaggio grattugiato

qb sale, prezzemolo

Per il ripieno

2 litri di ragù napoletano

500 g ricotta vaccina

400 g provola di bufala fresca

3 uova sode

150 g formaggio grattugiato

Vediamo quindi la preparazione delle lasagne!

Amalgamare tutti gli ingredienti dell’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendere la sfoglia sottilissima e tagliarla a grandezza gradita.

Impastare la carne macinata con la mollica di pane raffermo ammollata in un po’ di acqua, una manciata di formaggio grattugiato, un uovo, sale, prezzemolo. Formare delle palline piccole e friggerle in olio bollente.

Tagliare la provola a pezzetti e tagliare a fettine le uova sode.

Mettere in una ciotola la ricotta con 2 cucchiai di ragù e schiacciarla con una forchetta. Aggiustare con sale e pepe.

Lessare le lasagne in abbondante acqua salata con un cucchiaio di olio, scolarle e lasciarle raffreddare stese su un canovaccio per non farle attaccare tra loro. Comporre degli stati alternati in una teglia e cuocere a 180 gradi per 20’ o 30’, secondo la potenza del forno .

Che ne dite di questa ricetta?

( fonte foto pagina FB GEO)

Ricette per la domenica da Geo: facciamo la lasagna di mammà ultima modifica: da