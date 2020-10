Ricette per Halloween: Samya fa i cupcake stregati

Sarà quest’anno un Halloween molto diverso, da festeggiare in casa con i nostri bambini. Ma anche se non si possono fare grande feste e la tradizione del dolcetto scherzetto che è arrivata anche in Italia ormai da anni, non sarà rispettata, possiamo comunque organizzare una piccola festicciola preparando ad esempio dei golosi cupcake seguendo la ricetta di Samya vista nella puntata di Mattino 5 di oggi 30 ottobre 2020.

Vediamo tutti i passaggi per preparare i cupcake stregati con la ricetta di Samya.

RICETTE HALLOWEEN: FACCIAMO I CUPCAKE DI SAMYA

Gli ingredienti per la ricetta dei cupcake di halloween:

270 g farina manitoba, 3 uova, 150 g zucchero, 150 g burro fuso, 40 g cacao amaro in polvere, vaniglia, 1 bustina di lievito per dolci

per il frosting: panna montata, colorante arancione, decorazioni

Per prima cosa prepariamo l’impasto dei nostri cupcake. Prendiamo una ciotola e dentro mettiamo le uova intere insieme allo zucchero. Cominciamo a montare con le fruste elettriche. Quando il composto è schiarito, aggiungiamo il burro fuso e la vaniglia e mescoliamo ancora pochi istanti.

Lasciamo da parte questa preparazione e prendiamo un’altra ciotola nella quale montiamo insieme la farina, il burro, il cacao amaro e ancora la vaniglia e per finire 1 bustina di lievito per dolci. Continuiamo a mescolare per bene il tutto unendo i due impasti. Andiamo quindi avanti con la preparazione, con le nostre fruste continuiamo fino a quando non avremo ottenuto un impasto omogeneo e liscio. E a questo punto passiamo alla fase pirottini; riempiamo i pirottini per cupcake per 3/4. Cuociamo in forno caldo a 180° per 20 minuti.

Per il frosting: mentre i cupcake cuociono in forno, passiamo al frosting. Lo facciamo con la panna montata che coloriamo di arancione con il colorante. Una volta che i cupcake sono freddi, possiamo decorare con la panna e con le altre decorazioni in stile Halloween che abbiamo in casa.