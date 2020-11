Pittule dolci e salate con la ricetta di Anna Moroni

Si resta ancora in Puglia con la seconda ricetta di Anna Moroni di oggi. Nella puntata di Ricette all’Italiana del 2 novembre 2020 è stata infatti preparata la ricetta delle pittule dolci e salate di Anna! La cuoca calinga si è cimentata con una ricetta che in Puglia si prepara soprattutto nel periodo di Natale! E allora prendiamo nota e vediamo come preparare queste ottimi pittule nella loro versione sia dolce che salata.

ANNA MORONI PREPARA PITTULE DOLCI E PUTTULE SALATE

Per pe puttule dolci useremo anche del cacao amato mentre quelle salate le possiamo fare con del baccalà ( ma le varianti sono tantissime, si usa ad esempio spesso anche la zucca o il cavolfiore, come anche le sarde)

Pittule dolci : 200 g farina 00, 20 g zucchero, 10 g cacao amaro, cannella, 150 ml acqua, sale, olio per friggere

: 200 g farina 00, 20 g zucchero, 10 g cacao amaro, cannella, 150 ml acqua, sale, olio per friggere Pittule salate: 250 g farina 00, 200 ml acqua, 6 g lievito di birra, 150 g baccalà lessato, 80 g uvetta ammollata, rosmarino, olio per friggere

Iniziamo quindi dall‘impasto di base. Per le pittule dolci useremo il cacaso come variante e poi la cannella; in una ciotola capiente, sciogliamo il lievito di birra fresco nell’acqua a temperatura ambiente o leggermente tiepida. Uniamo la farina, mescoliamo ed inseriamo il sale. Andiamo avanti con il nostro impasto fino a quando non avremo ottenuto un impasto omogeneo.

Per quanto riguarda le pittule dolci: aggiungiamo all’impasto base preparato come detto in precedenza, il cacao amaro in polvere, lo zucchero e la cannella. Andiamo avanti a impastare con le mani fino a quando non avremo ottenuto un impasto ben omogeneo. Prendiamo la pellicola e copriamo entrambi gli impasti, lasciamo riposare. Riprendiamo quello salato e aggiungiamo anche il baccalà e l’uvetta ( o gli altri ingredienti che abbiamo scelto).

Facciamo riscaldare l’olio, e poi friggiamo le nostre pittule. Poi le mettiamo su una carta assorbente. Passiamo nello zucchero quelle dolci e mangiamo ancora calde!

Ed ecco la prima ricetta dalla puntata di oggi di Ricette all’Italiana

Buona cucina a tutti!