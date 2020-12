Flan di finocchi con panettone: una ricetta di Natale di Anna Moroni

Non poteva mancare un consiglio perfetto per le feste di Natale dalla cucina di Anna Moroni. Oggi l’abbiamo vista di nuovo all’opera e la ricetta che è stata preparata nella puntata di Ricette all’Italiana del 23 dicembre 2020 è quella del flan di finocchio con il panettone. Una ricetta molto sfiziosa, davvero perfetta per le feste natalizie. E anche molto particolare per chi vuole variare. Vediamo quindi come fare questi flan di finocchi con la ricetta di Anna Moroni per il Natale.

La ricetta del flan di finocchi con il panettone di Anna Moroni

Ecco la lista degli ingredienti: 500 g di finocchi, 2 uova, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, estratto naturale di cannella, 2 fette di panettone, 1 noce di burro, pangrattato qb, sale, pepe, 2 cucchiai di besciamella

La ricetta vista oggi nella cucina di Ricette all’Italiana è molto semplice.

Iniziamo dai finocchi, protagonisti del piatto. Li laviamo per bene e poi li tagliamo a metà, poi andiamo avanti tagliando a listarelle e li cuociamo in padella per 10/15 minuti con una noce di burro ed estratto naturale di aglio, salandoli e pepandoli ad inizio cottura. Li mettiamo nel bicchiere di un mixer, uniamo le uova intere, il parmigiano grattugiato, qualche cucchiaio di besciamella, un pizzico di cannella e frulliamo il tutto.

Prendiamo i nostri pirottini che usiamo per fare dei mini sformati li imburriamo e passiamo il pan grattato dentro, li riempiamo con il composto di finocchi e li inforniamo a forno già caldo a 160° per circa 30 minuti. Li sformiamo e serviamo con le fette di panettone che prima grigliamo in padella.

La ricetta del flan di finocchi con il panettone perfetta per le feste di Natale è servita.