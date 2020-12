Patè per il pancarrè natalizio di Zia Cri da E’ sempre mezzogiorno

Patè per il pancarrè natalizio di Zia Cri è una delle ricette proposte nella puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, 23 dicembre 2020. Per chi non avesse ancora deciso che cosa preparare a Natale, arrivano i consigli del programma condotto da Antonella Clerici e per la puntata odierna si pensa al patè. Zia Cri infatti ci ha preparato il patè di tonno, il paè di ceci, il patè di zucca ma anche quello alla mortadella. E per i più raffinati anche il patè mediterraneo.

Patè per il pancarrè natalizio di Zia Cri

Patè di tonno:200 g tonno30 g capperi100 g burro1 cucchiaio di prezzemolo tritato.

Frullare il tonno sgocciolato con i capperi e il burro morbido, unire il prezzemolo tritato e aggiustare di sale. Amalgamare e servire

Patè di ceci: 200 g. di ceci 1 spicchio d’aglio 1 cucchiaio di pasta tahine , Cumino, Paprica, Succo di limone, Prezzemolo, Sale, pepe, Olio evo

Nel bicchiere del mixer versare i ceci lessati, la pasta di tahina, il succo di limone, l’aglio, l’olio, il cumino e un pizzico di sale. Frullare bene e poi trasferire in una ciotola o in un piatto. Completare la presentazione con poco prezzemolo, paprica in polvere e un giro d’olio d’oliva.

Patè mediterraneo: 100 g pomodorini secchi sott’olio, 150 g ricotta,2 cucchiai di semi di zucca, 3 cucchiai di prezzemolo tritato , 1 cucchiaio di basilico tritato

Nel bicchiere del mixer frullare i pomodori, con la ricotta, i semi di zucca (se occorre unire un po’ di acqua tiepida) una volta ottenuto un composto cremoso, unire il prezzemolo e il basilico tritato, aggiustare di sale e pepe e servire.

Patè di mortadella: 200 g di mortadella, 100 g di ricotta, 100 g di mascarpone, 1 cucchiaio di granella di pistacchi

Passare la mortadella al cutter fino a ridurla ad una crema. Aggiungere mescolando la ricotta passata al setaccio ed il mascarpone, completare con la granella di pistacchi.

Patè di zucca: 500 g di zucca cotta in forno, 100 g di mascarpone, sale

Amalgamare la zucca cotta con il mascarpone, aggiustare con il sale, amalgamare e servire.