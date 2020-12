La ricetta dell’insalata russa con il salmone di Benedetta Parodi per Natale

Tornano i nostri consigli per Natale, una ricetta molto semplice nella sua variante proposta da Benedetta Parodi. Negli anni in cui l’abbiamo vista ai fornelli, Benedetta Parodi ha preparato tantissime ricette per le feste di Natale. E tra le ricette di Natale della conduttrice c’è anche quella dell’insalata russa. Per questo Natale Benedetta ce la propone con una sua variante: nell’insalata russa di casa Parodi/Caressa si usa anche il salmone! Che ne dite di provare quindi anche questa variante della ricetta dell’insalata russa? Vediamo la lista degli ingredienti e il procedimento.

La ricetta dell’insalata russa con il salmone di Benedetta Parodi

“Un classico natalizio! Ogni famiglia ha la sua variante e i suoi segreti. Vi presento la mia con un ingrediente speciale… il salmone!” ha scritto Benedetta sui social. E poi ha dato la sua variante per l’insalata russa delle feste al salmone.



Ingredienti⠀

⁣150 g di carote,⠀

150 g di piselli,⠀

400 g di salmone fresco,⠀

500 g di patate,⠀

un cucchiaino di yogurt greco,⠀

maionese qb,⠀

sottaceti qb⠀



Procedimento⠀

⁣Lessare tutte le verdure in acqua bollente e salata e mettete in una ciotola mettete i piselli, le carote a pezzetti, le patate a tocchetti.⠀

Unite il salmone fresco sminuzzato che prima bollite o in alternativa cuocete al vapore. Amalgamate bene fino a creare un composto che deve essere un po’ appiccicoso.⠀

Unite un cucchiaio di maionese e uno di yogurt greco, quindi mescolate tutto. Unite altra maionese o yogurt se occorre.⠀

La mettete in un vassoio e con una spatola la modellate dando la forma di un albero di Natale. La ricoprite tutta di maionese, decorate con cetriolini.

Non ci resta che augurarvi di passare delle buone feste. E se volete altre ricette del Natale, sia di Benedetta che di altri amati cuochi e non solo, visitate la pagina ricette del nostro sito.

( fonte foto ricetta pagina Fb Benedetta Parodi)