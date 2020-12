Ricette last minute per Natale: albero di Natale con sfoglia da Geo

Dalla cucina di Geo, l’amatissimo programma di Rai 3, arriva una super ricetta per le feste. Siete ancora indecisi sul menu? Volete una idea last minute per la sera di Natale? Oggi vi proponiamo una ricetta vista proprio nel seguitissimo programma di Rai 3. Per voi arriva l’albero di Natale con rose di sfoglia. Una super ricetta davvero alla portata di tutti. Basta avere in casa un rotolo di pasta sfoglia e il gioco è fatto. Tra l’altro questo albero di Natale di sfoglia è anche bellissimo da vedere!

Per decorare usiamo poi delle palline di ribes che sono perfette, foglie di rosmarino e poi un bel fiocco rosso! E il nostro alberello di Natale alla sfoglia è servito!

ALBERO DI NATALE DI ROSE DI PASTA SFOGLIA

Ingredienti per 4 persone: 250 g di pasta sfoglia stesa, 8-9 fette di fontina, 5-6 fette di prosciutto cotto, 1 uovo.

Procedimento

Stendere la pasta sfoglia, farcire con prosciutto cotto e fontina, arrotolare e tagliare a rondelle di circa un cm. Disporre le rondelle in una placca foderata di carta forno, posizionandole a forma di albero di Natale. Sbattere l’uovo in una ciotola, pennellare l’albero di Natale e cuocere in forno a 180° per circa 30-40 minuti. Una volta tolto dal forno passiamo alla fase di decorazione finale. Per dare l’aspetto di un alberello possiamo usare delle palline di ribes o in alternativa dei pomodorini. E poi aggiungiamo anche delle foglie di rosmarini. Completiamo con un bel nastro rosso.

