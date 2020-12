Camembert farcito e in crosta di zia Cri, le ricette E’ sempre mezzogiorno dopo Natale: arriva Capodanno

Camembert farcito e camembert in crosta, sono le due ricette di zia Cri di oggi 26 dicembre 2020 dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Dopo il Natale sa oggi si pensa ad aperitivi e antipasti per il Capodanno e con ospite in collegamento Licia Colò la dolce zia Cri propone due piatti, due ricette facilissime, la ricetta del camembert farcito e la ricetta del camembert in crosta. Due ricette per il Capodanno o per le altre feste di Natale perché sono così veloci da eseguire che non possiamo perderle. La ricetta per il formaggio francese da mettere in frigo e la ricetta per il formaggio francese da mettere in forno. Voi quale ricetta e’ sempre mezzogiorno preferite? Ecco cosa ha preparato oggi zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DOPO IL NATALE – LE RICETTE DI ZIA CRI

Preparazione: nella padella lo spicchio di aglio, un filo di olio, timo e aggiungiamo i funghi, li facciamo saltare, saliamo e pepiamo. Frulliamo i funghi e abbiamo il patè.

Prendiamo la pasta sfoglia già pronta e disponiamo nello stampo rotondo foderato con la carta forno. Mettiamo una parte del patè sulla sfoglia.

Abbiamo lessato velocemente le foglie di radicchio che disponiamo sul patè. Adagiamo sopra la forma di camembert, spalmiamo altro patè di funghi e copriamo con altra sfoglia. Chiudiamo bene, spennelliamo con l’uovo e decoriamo con la pasta sfoglia avanzata.

Mettiamo in forno a 180 gradi per 35 – 40 minuti. Facciamo intiepidire ed è pronto.

Preparazione per camembert farcito: svuotiamo la forma di camembert facendo attenzione a non rovinare la forma.

Amalgamiamo il formaggio a pezzetti con l’uvetta, con i pinoli, quello che abbiamo, va benissimo anche la frutta secca salata avanzata che tritiamo al coltello, mescoliamo e versiamo nel guscio di formaggio. Mettiamo in frigo. Togliamo dal frigo e il piatto goloso è pronto per un aperitivo, un antipasto, un momento goloso.