La ricetta del gelato al dattero da E’ sempre mezzogiorno

Si cucina anche alla vigilia di Capodanno nella cucina di Antonella Clerici! In onda anche oggi E’ sempre mezzogiorno con una nuova puntata. E dalla puntata del 31 dicembre 2020 del programma di Rai 1 ecco che arriva la ricetta del gelato al dattero di Massimiliano Scotti. Che ne dite di questo dolce per le feste? Vediamo tutti i passaggi per portare in tavola questo dolce, sicuramente molto originale.

Gelato al dattero di Massimiliano Scotti: la ricetta da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti:

200 g di datteri denocciolati

300 ml di acqua

150 g di miele di castagno

15 g di amido di mais

500 g di panna

200 ml di latte condensato

100 ml di latte intero

1 rametto di rosmarino

1 fetta di pane integrale con crosta

Procedimento:

In un pentolino fare bollire l’acqua, aggiungere il miele e le foglie di rosmarino e lasciare scaldare per 20 minuti. Versare il composto in una boule, aggiungere l’amido di mais e mescolare bene il tutto con una frusta. Posizionare i datteri in una pirofila e versare il composto di acqua, miele, amido di mais e rosmarino. Coprire la pirofila con una pellicola per alimenti e metterla in frigorifero a riposare per una notte.

Versare la panna in una planetaria e montarla, aggiungere il latte condensato e mescolare il tutto a velocità minima. Togliere la pirofila dal frigo e scolare bene i datteri, versarli in un frullatore, aggiungere un po’ di latte intero e frullare fino ad ottenere una mousse.

Unire la mousse di datteri nella planetaria e amalgamare bene fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Versare il composto n una pirofila e mettere a riposare in freezer per 3 / 4 ore. Tirare fuori dal freezer e servire in un piatto di portata.

Il gelato al dattero è servito. Che ne dite ci piace?