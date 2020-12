Ricette Fulvio Marino: bottoncini farciti per il buffet di Capodanno

Bottoncini farciti, panini morbidi farciti per il buffet di Capodanno, è la ricetta di Fulvio Marino di oggi 31 dicembre 2020. Dopo Natale non potevano mancare tutti i consigli golosi di Fulvio Marino per Capodanno e senza dubbio le sue sono tra le ricette più attese di E’ sempre mezzogiorno. Questa volta Fulvio Marino ci regala un nuovo impasto per i panini soffici, panini al burro, sono piccoli, sono per il buffet di Capodanno e lui infatti li chiama bottoncini. Bottoncini farciti con ciò che preferiamo ma ovviamente Fulvio Marino ha una sia idea precisa e golosa. Non perdete queste e altre ricette E’ sempre mezzogiorno per il Capodanno, dalla ricetta dello zampone con le lenticchie e il purè di patate di zia Cri alla ricetta del risotto di Sergio Barzetti ma poi ovviamente c’è anche altro, anche il gelato di Capodanno di Max Scotti. Ecco però come si fa l’impasto di Fulvio Marino per i panini farciti.

RICETTE CAPODANNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DEI BOTTONCINI FARCITI

Ingredienti: 500 g di farina 0, 310 g di latte, 20 g di zucchero, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra, 40 g di burro

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina e quasi tutto il latte, uniamo il lievito di birra sbriciolato e lo zucchero. Iniziamo a impastare e poi versiamo il latte avanzato e il sale. Impastiamo ancora e quando abbiamo il composto bene amalgamato aggiungiamo il burro a pezzetti. Completiamo l’impasto. Se vogliamo sostituiamo il burro con la stessa dose di olio di oliva.

Facciamo lievitare il panetto coperto, deve raddoppiare il suo volume, non possiamo dare il tempo. Facciamo poi i panini da 50 o da 100 grammi. Li pirliamo bene e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, facciamo lievitare ancora, devono raddoppiare il loro volume, circa 1 ora e mezza ma dipende dal caldo che c’è in casa.

Sbattiamo l’uovo e spennelliamo i panini, mettiamo in forno a 240 gradi per 14 minuti.

Facciamo raffreddare e serviamo semplici. Ma se li farciamo possiamo scegliere burro e salame; taleggio e prosciutto cotto; maionese, pomodoro e prosciutto crudo.