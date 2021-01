Da Geo la ricetta della ciambella della Befana o corona dei magi

Si cucina anche nel giorno dell’Epifania su Rai 3. Una nuova puntata di Geo è andata in onda il 6 gennaio 2021 e non si poteva che pensare a delle ricette a tema per la puntata della Befana! Oggi protagonista, nella cucina di Geo, Alessia Uccellini che ha preparato tanti dolci per grandi e piccini. Iniziamo quindi con la ricetta della ciambella della Befana, detta anche corona dei Re magi. La ricetta è perfetta per chi ancora va a caccia di un dolce perfetto per chiudere alla grande queste feste!

Vi siete persi la puntata di Geo di oggi in compagnia di Alessia Uccellini e Sveva Sagramola? Vi ricordiamo innanzi tutto che tutti i video e le puntate del programma di rai 3 sono presenti sul sito RaiPlay e possono essere riviste in un qualsiasi momento. Ma per chi volesse prendere appunti, arriva la ricetta scritta della ciambella della befana di Alessia Uccellini, eccola per voi!

CIAMBELLA DELLA BEFANA O CORONA DEI RE MAGI

ingredienti: 400 g di farina,4 uova,200 g di zucchero,½ bicchiere di latte, 1 limone (scorza grattugiata),1 baccello di vaniglia, 1 bustina di lievito per dolci, 30 g di olio extravergine di oliva, 100 g di burro, 1 presa di sale, 40 g di cacao amaro

per la glassa: 200 g di cioccolato fondente 60-70%, 130 ml di panna fresca

per decorare: caramelline, stelline, codette e tutto quello che vi viene in mente

Procedimento. Iniziamo quindi la preparazione della nostra ciambella. Frullare in una planetaria tutti gli ingredienti tranne il cacao. Imburrare uno stampo per ciambella, cospargerlo di farina e versarvi metà del composto. Amalgamare il resto con il cacao e aggiungerlo nello stampo. Infornare a 180°C per 30-40 minuti.Per la glassa, sciogliere il cioccolato fondente in un pentolino con la panna e cospargere la ciambella. Decorare a piacere.

E da domani, visto che l’Epifania tutte le feste porta via, a dieta!