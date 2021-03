Pagnotta Pasquale, la ricetta di Fulvio Marino per la tavola di Pasqua

La ricetta della pagnotta Pasquale, la ricetta di Fulvio Marino di oggi 30 marzo 2021 per le ricette di Pasqua di E’ sempre mezzogiorno. Gran puntata anche oggi con Antonella Clerici ma tra tutte le ricette E’ sempre mezzogiorno è sempre la ricetta di Fulvio Marino la più attesa. Oggi ci ha deliziato con la pagnotta pasquale, un pane dolce, un pan brioche con uvetta, miele e scorza di limone, il gusto del liquore all’anice ma che va servito con formaggi e salumi, un classico per Pasqua e per Pasquetta. Ecco la ricetta del pane per Pasqua di Fulvio Marino, un’idea da non perdere con le altre ricette di Pasqua di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO PER PASQUA – PAGNOTTA PASQUALE

Ingredienti: 500 g di farina 0 forte (con almeno il 14% di proteine), 200 g di lievito madre, 8 g di lievito di birra fresco (oppure in tutto 15 g di lievito fresco di birra), 100 ml di latte, 30 g di miele, 3 uova, 120 g di zucchero di canna, scorza di limone grattugiata, 30 ml di liquore all’anice, 20 g di sale, 150 g di burro, 180 g di uvetta rinvenuta nel liquore

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, aggiungiamo il lievito di birra e il lievito madre, se non abbiamo il lievito madre mettiamo solo lievito di birra (15 g).

Aggiungiamo subito anche le uova e metà del latte, questo perché non sappiamo se servirà tutto. Impastiamo pochi secondi e aggiungiamo subito lo zucchero di canna e il miele d’arancio. Impastiamo e possiamo farlo ovviamente sia con l’impastatrice che a mano.

Aggiungiamo la buccia di limone grattugiata, il liquore e continuiamo a impastare e uniamo il sale, il latte necessario, impastiamo e subito dopo l’uvetta (fatta rinvenire nel liquore) e il burro a cubetti, impastiamo e massaggiamo.

Facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente coperto con la pellicola. Dopo possiamo mettere 1 ora in frigo per lavorare meglio l’impasto.

Dividiamo l’impasto in due parti, non usiamo altra farina. Facciamo lievitare le due pagnotte sulla teglia ma prima spennelliamo con la stessa quantità di uova e latte sbattute. Facciamo lievitare fino al raddoppio.