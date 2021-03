Pan di ramerino, la ricetta di Fulvio Marino con rosmarino e uvetta

La ricetta del pan di ramerino, il pane con rosmarino e uvetta di Fulvio Marino, un pane che è un po’ dolce per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ramerino è il rosmarino in toscano ma in più Fulvio Marino aggiunge anche l’uvetta. Sembra un accostamento strano ma in realtà è una vera delizia, è un pane dolce che possiamo gustare con ingredienti salati o con altro dolce. Un pane per accompagnare anche i piatti di Pasqua. Come sempre Fulvio Marino a E’ sempre mezzogiorno ci mostra tutti i passaggi, ci regala tanti consigli. Ecco la ricetta di oggi 29 marzo 2021 del pane di ramerino di Fulvio Marino.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – PANE CON ROSMARINO E UVETTA

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 2, 300 g di lievito madre (oppure 8 g di lievito di birra fresco), 680 g di acqua, 22 g di sale, 200 g di uvetta, 20 g di rosmarino, 20 g di olio (facoltativo), acqua e zucchero q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito madre oppure il lievito fresco di birra, quasi tutta l’acqua (640 g) e impastiamo. Aggiungiamo il sale e i 40 g di acqua avanzati. Impastiamo ancora e aggiungiamo un filo di olio, 20 grammi, che è facoltativo, impastiamo e solo dopo aggiungiamo il rosmarino secco tritato e l’uvetta. Impastiamo bene e copriamo con la pellicola, mettiamo in frigo per circa 8 ore.

Un leggero velo di farina sul tavolo, allarghiamo l’impasto e con il tarocco tagliamo tre pezzi e pieghiamo ottenendo tre filoncini. Disponiamo il pane sulla teglia con carta forno infarinata, delimitando gli spazi con la carta forno e anche con uno spessore per evitare che si allarghino. Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente.

Disponiamo poi sulla teglia per la cottura. Mettiamo in forno a 250° C per 25 minuti, togliamo dal forno. Tre cucchiai di acqua e una parte di zucchero, mescoliamo e facciamo sciogliere, spennelliamo il pane. Mettiamo di nuovo in forno a 180° C per 5 minuti. Farciamo con pecorino o delizie simili.