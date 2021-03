Pizza ai cereali patate e mortadella, ricetta di Fulvio Marino

Pizza ai cereali patate e mortadella è la ricetta di Fulvio Marino per la izza del venerdì di E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 26 marzo 2021 per Antonella Clerici che come sempre inizia e conclude con Fulvio Marino. E’ la sua ricetta quella più attesa e la ricetta della pizza con i cereali nell’impasto è davvero da copiare. Ogni volta un impasto diverso, un gusto diverso e la pizza con patate e mortadella appare davvero ottima. Un po’ focaccia, un po’ pizza perché è davvero spessa, perfetta per gustarla con il condimento suggerito. Prezzemolo si o no dipende dai gusti ma per il resto non perdiamo la ricetta di Fulvio Marino di oggi, la pizza con i cereali, la mortadella, le patate.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PIZZA AI CEREALI PATATE E MORTADELLA

Ingredienti: 200 g di farina di farro integrale, 200 g di farina di farro monococco, 100 g di farina di segale integrale, 500 g di farina 0, 680 g di acqua, 150 gli lievito madre, 5 g lievito di birra (se non abbiamo il lievito madre mettiamo in totale 10 g di lievito di birra fresco), 50 g di olio d’oliva, 40 g di semi misti, 500 g di patate, 100 g di parmigiano, 100 g di mortadella a fette, prezzemolo

Preparazione: nella ciotola versiamo le farine, mescoliamo e aggiungiamo il lievito di birra e il lievito madre. Se non abbiamo il lievito madre sostituiamo con un totale di 10 g di lievito di birra. Aggiungiamo 640 g di acqua, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell'acqua, i 40 g. Impastiamo e aggiungiamo l'olio, impastiamo ancora massaggiando e alla fine i semi. Completiamo l'impasto.

Facciamo lievitare 3 ore coperto e a temperatura ambiente. Versiamo un po’ di farina sul tavolo, versiamo l’impasto e dividiamo l’impasto in tre parti uguali. Facciamo le pieghe chiudendo i panetti, otteniamo delle grosse palline che facciamo lievitare altre 3 ore a temperatura ambiente nella teglia oliata e sempre coperta.

Lessiamo le patate. Prendiamo di nuovo i panetti e stendiamo delicatamente nella teglia tonda unta (35 cm di diametro). Adagiamo sopra le patate sbriciolate, aggiungiamo formaggio grattugiato e un po’ di olio.

Mettiamo in forno a 250° C per 20 minuti ma i primi 12 minuti nella parte bassa e gli ultimi 8 nella parte alta. Completiamo con le fette di mortadella, se vogliamo prezzemolo fresco tritato e formaggio grattugiato.