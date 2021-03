Pane divino, ricetta di Fulvio Marino del pane con le erbe

Pane divino è la ricetta di oggi di Fulvio Marino, la ricetta del pane con le erbe da E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 25 marzo 2021 dedicata a Dante Alighieri e anche Fulvio Marino dà la sua ricetta per un pane perfetto oggi, un pane che incuriosisce perché l’impasto è fatto con l’infuso alle erbe invece che con l’acqua semplice. Fulvio Marino suggerisce burro e salame ma anche salmone e formaggi per gustare questo pane divino, il pane alle erbe. Ecco la ricetta di oggi di Fulvio Marino ma non perdete le altre ricette del giovedì di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE FULVIO MARINO, LA RICETTA DEL PANE DIVINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farina tipo 2, 500 g di farina di semola di grano duro, 700 g di infuso alle erbe, 200 g di lievito madre, 20 g di sale, 30 g di olio evo, 50 g di erbe aromatiche

Preparazione: versiamo le farine nella ciotola, aggiungiamo quasi tutto l’infuso alle erbe (600 ml), impastiamo e facciamo riposare per 4 ore, coperto in frigo. Pane indiano Naan, la ricetta di Fulvio Marino del pane in padella

Cambiare l’acqua regala un altro sapore agli impasti, quindi con le erbe davvero insolito. Per fare l’infuso facciamo bollire l’acqua, versiamo le erbe e lasciamo in infusione fuori dal fuoco, facciamo raffreddare.

All’impasto aggiungiamo anche le erbe e il lievito, impastiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio. Otteniamo un composto liscio e omogeneo.

Facciamo lievitare 3 ore a temperatura ambiente nella ciotola unta con olio e coprendo la ciotola con la pellicola. Versiamo poi sulla spianatoia, ci aiutiamo con un po’ di farina e dividiamo in pezzi da 500 grammi. Su ogni pezzo aggiungiamo le erbe aromatiche secche tritate, chiudiamo facendo le pieghe e posizioniamo nel cestino. Altre 3 ore di lievitazione, l’impasto deve raddoppiare a temperatura ambiente.

Versiamo sulla teglia e facciamo dei tagli sul pane. Mettiamo in forno a 250° C per 25 minuti e poi abbassiamo a 220° C per 10 minuti.