Pane indiano Naan, la ricetta di Fulvio Marino del pane in padella

La ricetta del pane indiano di Fulvio Marino per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 marzo 2021, la ricetta del pane cotto in padella e se vogliamo anche senza lievito. Una ricetta di Fulvio Marino da copiare subito, un po’ come tutte le altre, perfette. Il pane indiano è il pane Naan, per facilitare l’impasto Fulvio suggerisce di aggiungere il lievito ma possiamo farlo anche senza, proprio come quello indiamo. Lo cuociamo in padella come si fa con le piadine, senza aggiungere altro. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi la immancabile ricetta di Fulvio Marino e del suo pane.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – PANE INDIANO COTTO IN PADELLA

Ingredienti: 250 g di farro bianco, 250 g di farina 0, 125 g di acqua, 125 g di yogurt greco, 5 g di lievito fresco di birra, 50 g di esubero di lievito madre, 18 g di zucchero integrale, 30 g di burro morbido, 6 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo le due farine, mescoliamo e uniamo lo zucchero integrale e quasi tutta l’acqua e lo yogurt, mescoliamo. La quantità di acqua dipende però dalla forza della farina, quindi magari abbiamo bisogno di più acqua. Impastiamo e aggiungiamo i due lieviti (possiamo anche non mettere lievito). Impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua e impastiamo. Alla fine aggiungiamo il burro morbido, massaggiamo l’impasto e abbiamo un composto liscio. Panini dolci del buongiorno, la ricetta di Fulvio Marino

Facciamo lievitare 2 ore coperto a temperatura ambiente. Versiamo sul tavolo ma senza farina. Facciamo delle palline da 150 grammi. Facciamo lievitare sulla teglia unta e sempre coperte, 1 ora a temperatura ambiente. Se non mettiamo lievito possiamo anche non fare lievitare ma solo riposare un po’ l’impasto.

Con il mattarello stendiamo le palline ottenendo dischetti non troppo sottili.

Scaldiamo bene la padella antiaderente e cuociamo il pane come si fa con le piadine.