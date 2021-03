Panini dolci del buongiorno, la ricetta di Fulvio Marino

Che ricetta con Fulvio Marrino oggi 23 marzo 2021, la ricetta dei panini dolci al cioccolato, i panini del buongiorno di E’ sempre mezzogiorno. Pan brioche che trasformiamo in panini, il pane dolce di oggi di Fulvio Marino è da fare subito. Panini del buongiorno perfetti per la colazione e la merenda, un impasto che possiamo fare a mano o con l’impastatrice. Terapeutico impastare e questa è la ricetta giusta per procedere con calma. Un ripieno di cioccolato fondente per le brioche di Fulvio Marino ma c’è il cioccolato fuso anche sopra. Ecco la ricetta dei panini brioche dolci di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE PANINI DOLCI DI FULVIO MARINO – LA RICETTA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 1 kg di farina 0 forte, 5 uova medie, 300 ml di acqua, 140 g di zucchero, 20 g di sale, 12 g di lievito di birra fresco, 150 g di esubero di lievito madre, 150 g di burro, 50 ml di olio, 150 g di cioccolato fondente a scaglie, granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina forte (almeno 14% di proteine), uniamo l’acqua, le uova sbattute, il lievito di birra e l’esubero di lievito madre. Impastiamo e aggiungiamo poi lo zucchero, impastiamo ancora a mano o con la planetaria. Aggiungiamo il sale ma questa volta senza aggiungere acqua, l’impasto sarà già abbastanza umido. Impastiamo e aggiungiamo prima l’olio, che facciamo assorbire con delle pressioni sull’impasto che poi ripieghiamo. Per l’ultimo il burro che aggiungiamo a pezzetti un po’ alla volta massaggiando l’impasto. Copriamo la ciotola con la pellicola e mettiamo in frigo per 12 ore, in questo modo i grassi si induriscono e possiamo lavorare meglio.

Creiamo poi delle palline da 100 grammi, ci aiutiamo con un po’ di farina. Tagliamo prima dei rettangoli, dei pezzi di impasto e poi ogni pezzo lo lavoriamo velocemente con una prima piegatura e poi otteniamo le palline fatte in modo grossolano.

Schiacciamo poi ogni pallina e al centro farciamo con il cioccolato fondente a scaglie. Creiamo le palline ripiene che spennelliamo con la stessa quantità di uovo e latte sbattuti. Facciamo lievitare in teglia fino al raddoppio, quindi 2 ore circa e sempre coperte.

Mettiamo in forno a 180° C per 12 minuti, togliamo dal forno e facciamo colare sopra il cioccolato fuso, completiamo con la granella di zucchero.