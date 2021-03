Ricette Fulvio Marino, pane di Terni con poco sale

La ricetta di Fulvio Marino del pane di Terni, un pane con pochissimo sale. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 marzo 2021, la ricetta per fare un altro ottimo pane. Se non abbiamo il malto non lo sostituiamo con niente, semplicemente non lo mettiamo. Se non abbiamo il lievito madre sostituiamo con 8 grammi di lievito fresco di birra. Come sempre Fulvio Marino nella cucina di E’ sempre mezzogiorno consiglia tutti i passaggi, aggiunge dettagli e spiegazioni e in questo modo ogni volta le sue ricette sono un vero successo. Questa volta la ricetta del pane di Terni è ancora più semplice, pochi ingredienti, solite raccomandazione nei vari passaggi dell’impasto e poi facciamo le forme che preferiamo e mettiamo in forno. Fulvio Marino oggi ha deliziato tutti con salame, frittate, fettine panate. Ecco la ricetta per fare il pane senza sale di Fulvio Marino.

RICETTE FULVIO MARINO E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL PANE DI TERNI

Ingredienti: 1 kg di grano tenero tipo 2, 680 ml di acqua, 200 g di lievito madre (oppure 8 g di lievito fresco di birra), 10 g di malto in polvere diastasico (va bene anche malto in pasta), solo 5 g di sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, il lievito madre, aggiungiamo subito quasi tutta l’acqua, il malto in polvere o in pasta. Impastiamo e aggiungiamo il pochissimo sale previsto, il resto dell’acqua e completiamo l’impasto. Versiamo nella ciotola unta con un po’ di olio di oliva. Mettiamo in frigo coperto con la pellicola per 12 ore.

Sul tavolo con l’aiuto di un po’ di farina facciamo due forme di pane. Disponiamo sulla teglia con la carta forno leggermente infarinata. Dividiamo i due pezzi con la carta forno per non farli attaccare. Possiamo anche fare solo una forma, che sarà molto grande.