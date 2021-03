Pizza integrale alla pala, la ricetta di Fulvio Marino

La pizza del venerdì di Fulvio Marino e oggi 12 marzo 2021 è la ricetta della pizza integrale alla pala. Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi la ricetta della pizza integrale, la pizza condita in modo molto goloso ma quando la mettiamo in forno Fulvio Marino suggerisce di aggiungere solo la passata di pomodoro, solo dopo mettiamo quello che vogliamo, in questo caso non va di nuovo in forno perché aggiunge la burrata. Non perdiamo come sempre la ricetta della pizza di Fulvio Marino per E’ sempre mezzogiorno, oggi la pizza da fare in casa con la palla ma anche senza. Ecco la ricetta.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FULVIO MARINO – LA RICETTA DELLA PIZZA INTEGRALE ALLA PALA

Ingredienti: 600 g di farina buratto tipo 2, 400 g di farina integrale, 730 g di acqua fredda, 100 g di lievito madre (oppure 5 g di lievito fresco di birra), 22 g di sale, 25 g di olio di oliva

Preparazione: nella ciotola mettiamo le due farine e 600 g di acqua, impastiamo in modo grossolano e lasciamo riposare 10 minuti. Poi aggiungiamo il lievito madre, impastiamo e aggiungiamo il sale, il resto dell’acqua, impastiamo e alla fine aggiungiamo l’olio. Competiamo l’impasto e facciamo riposare 4 ore in frigorifero, ovviamente coperto con la pellicola.

Versiamo sul tavolo infarinato e tagliamo in pezzi da 300 grammi. Facciamo lievitare altre 4 ore ma a temperatura ambiente sulla teglia unta e ben coperte con la pellicola.