Ricette di Pasqua di Benedetta Parodi: il tiramisù con la colomba

Che ne dite di preparare un altro dolce per Pasqua con la ricetta di Benedetta Parodi? Oggi la conduttrice per la sua rubrica “una ricetta al giorno” ha deciso di suggerire alle tante persone che la seguono sempre con passione, una delle ricette che prepara spesso in tv per la Pasqua. La ricetta del tiramisu colomba si trova infatti nei libri di ricette di Benedetta Parodi e oggi, alla vigilia di Pasqua, la conduttrice ha condiviso con chi la segue, questo consiglio per la preparazione del dolce di Pasqua. Tra l’altro, questo tiramisu con la colomba può essere perfetto anche per chi ha bisogno di riciclare la colomba avanzata.

Il tiramisù di Benedetta Parodi con la colomba di Pasqua

Ingredienti:

400 g di colomba avanzata

250 g di mascarpone

125 g di yogurt bianco

60 g di zucchero

150 ml di latte

1 bustina di zafferano

1 bustina di vanillina



Procedimento. Iniziamo la preparazione della nostra ricetta per Pasqua o per il riciclo dopo Pasqua.

Mescolare lo yogurt con il mascarpone e lo zucchero. Stemperare lo zafferano in poco latte e unirlo alla crema. Sciogliere la vanillina nel resto del latte.

Sporcare il fondo di una teglia dai bordi alti con un po’ di crema, quindi comporre il tiramisù alternando le fette di colomba, prima inzuppate nel latte aromatizzato alla vaniglia, con la crema di mascarpone.

Completare il tiramisù cospargendo l’ultimo strato di crema con le mandorle e la crosticina della colomba sbriciolate e tostate in padella. Far riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

Il dolce è pronto, che ne dite di questo suggerimento di Benedetta Parodi per la Pasqua?