Cestini di pancarrè: ricetta dell’antipasto di Natale di Persegani e Zia Cri

La ricetta dei cestini di pancarrè per Natale, la ricetta di Daniele Persegani e Zia Cri dalla puntata E’ sempre mezzogiorno del 10 dicembre 2021. Tante le golose idee per il Natale e per iniziare un pranzo o una cena l’antipasto E’ sempre mezzogiorno sembra perfetto. L’idea è quella di creare dei semplici cestini con il pancarrè e poi renderli golosi con tanti ingredienti. Sono tanti i patè che Persegani e Zia Cri hanno suggerito ma oltre al pesce possiamo anche provare altri ingredienti. Non perdete questa e le altre ricette di Natale e Capodanno da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno – cestini di pancarrè di Zia Cri e Persegani

Ingredienti: 8 fette di pane per tramezzini – per il patè al salmone: 300 g di salmone affumicato, 100 g di mascarpone, 30 g di panna leggermente montata, 20 ml di cognac, salsa Worchester, erba cipollina

per il patè al tonno: 90 g di burro montato, 180 g di tonno, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, sale e pepe

per il patè ai gamberetti: 400 g di gamberetti bolliti, 200 g di ricotta, 3 cucchiai di panna fresca, succo di lime, sale e pepe

per il patè di alici e capperi: 100 g di burro, 50 g di maionese, 60 g di alici, 30 g di capperi, Prezzemolo, Limone

per completare: prezzemolo riccio, pomodorini, fettine di lime

Preparazione: abbiamo bisogno del pane senza la crosta, dobbiamo ottenere dei quadrati di pane che disponiamo negli stampini da muffin, schiacciamo il pane per avere la forma perfetta e mettiamo in forno 10 – 12 minuti, si devono dorare a 180°.

Passiamo ai ripieni, per il patè di salmone frulliamo salmone affumicato con mascarpone, panna, cognac, un pochino di salsa worcester e completiamo con l’erba cipollina tritata.

Per il patè di tonno frulliamo il tonno con burro morbido già montatoi, sale, pepe e prezzemolo tritato.

Per il patè di gamberi frulliamo i gamberi puliti e scottati con la panna e succo di limone, poi uniamo sale, pepe e ricotta.

Per il patè di alici e capperi frulliamo capperi, alici e uniamo il burro morbido già lavorato con maionese e prezzemolo tritato.

Possiamo farcire i cestini di pancarrè con i vari patè completando con pomodorini, gamberi cotti, ciuffi di prezzemolo, fettine di lime e così via.

