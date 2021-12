Ricette Natalia Cattelani, i biscotti da appendere all’albero di Natale o da regalare

I biscotti da appendere all’albero di Natale non possono mancare e la ricetta è di Natalia Cattelani, una vera garanzia. Possiamo creare le decorazioni biscotto che vogliamo, basta fare un foro sui biscotti e poi appenderli all’albero di Natale con un nastrino. Con la ricetta dei biscotti di Natale di E’ sempre mezzogiorno possiamo anche creare dei regali per i nostri amici, per la famiglia, anche dei segnaposto. Saranno di certo dei regali apprezzati, non solo belli e golosi ma anche carini da conservare, un dolce ricordo per tutti. Ecco la ricetta di Natalia Cattelani dei biscotti per l’albero di Natale, i biscotti da appendere.

Ricette di Natale di Natalia Cattelani – biscotti da appendere all’albero di Natale

Ingredienti: 300 g di farina 0, 150 g di burro freddo, 80 g di zucchero di canna muscovado, 70 g di zucchero, 2 cucchiaini di spezie miste, 1 uovo, 1 tuorlo, sale

per la ghiaccia: 100 g di zucchero a velo, 20 ml di albume pastorizzato, 10 ml di succo di limone, coloranti alimentari in gel

per decorare: confettini colorati

Preparazione: nella ciotola versiamo il burro freddo a pezzetti, lo zucchero di canna e lo zucchero semolato bianco classico, un pizzico di sale che non deve mai mancare, l’uovo e il tuorlo, impastiamo e poi aggiungiamo le spezie miste come cannella e zenzero, possiamo anche aggiungere pochissimi chiodi di garofano o altro. Aggiungiamo anche la farina e impastiamo otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo, deve diventare freddo, ci vorrà almeno 1 ora.

Stendiamo poi l’impasto con il matterello, lo spessore giusto è di mezzo cm. Dobbiamo tirare bene l’impasto e poi usiamo le formine che preferiamo. Disponiamo stelle, alberi, ometti, campane, palline o altro sulla teglia foderata con la carta forno. Facciamo un piccolo foro per potere poi appendere i biscotti. Mettiamo in forno 15 minuti a 180°, controlliamo perché dipende dal forno e anche 10 minuti possono bastare.

Intanto, facciamo la ghiaccia e nella ciotola lavoriamo bene l’albume con lo zucchero a velo e il succo di limone, otteniamo la ghiaccia bianca a cui uniamo il colorante che vogliamo dividendo i vari colori in più ciotoline. Facciamo asciugare la ghiaccia, ma prima se vogliamo aggiungiamo confettini colorati.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".