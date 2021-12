Zia Cri a Natale prepara cantucci salati olive e capperi, la ricetta

Che idea golosa la ricetta dei cantucci salati di Zia Cri, una delle ricette di Natale di oggi 16 dicembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno. I cantucci salati con olive, capperi e pistacchi ma volendo possiamo aggiunger e anche altro. Pepe, lievito istantaneo per salati e non serve davvero molto per preparare questi cantucci salati per il Natale. E’ una delle ricette di Zia Cri da provare subito, un’altra ricetta E’ sempre mezzogiorno per rendere ancora più ricco e goloso il nostro Natale ma non solo. Ecco come si fanno i cantucci salati con le olive, con i pistacchi, con i capperi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Zia Cri – Cantucci salati ricette di Natale

Ingredienti: 500 g di farina 00, 100 g di burro, 2 uova, 1 tuorlo, 1 bicchiere di latte, 1 bustina di lievito per salati, 20 g di capperi sotto sale, 70 g di olive taggiasche, 70 g di pistacchi, Pepe nero

Preparazione: uniamo la farina e il lievito per salati, mescoliamo e aggiungiamo nella ciotola anche le uova già sbattute e il burro ammorbidito, impastiamo e solo quando l’impasto si è formato aggiungiamo le olive denocciolate, il pepe macinato fresco, i capperi dissalati e i pistacchi, ovviamente senza il guscio. Aggiungiamo in più tempi il latte e impastiamo. Il latte lo aggiungiamo un po’ alla volta perché dobbiamo regolarci con la quantità, magari non servirà tutto o ne servirà meno di 1 bicchiere. Otteniamo un impasto omogeneo che dividiamo in due parti. Facciamo due filoni, li disponiamo sulla teglia e spennelliamo con il tuorlo sbattuto. Mettiamo in forno per 25 minuti a 180°.

Togliamo dal forno e lasciamo intiepidire ma ancora caldi tagliamo a fette. Disponiamo le fette nella teglia e mettiamo di nuovo in forno 10 minuti a 140°. Facciamo raffreddare e gustiamo dall’aperitivo allo snack.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".