Ricette di Natale Zia Cri: salatini di ricotta con patè

Dalle ricette di Natale di Zia Cri la ricetta dei salatini di ricotta con patè di mortadella e crema di zucca. Due ottime idee per il Natale, per un aperitivo o un antipasto davvero delizioso. Prima prepariamo i salatini con un impasto veloce e poi li completiamo con la crema, il patè che preferiamo oppure anche con formaggi e salumi. La base dei salatini di Natale di Zia Cri è da provare, nell’impasto c’è anche la ricotta. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno per il Natale di tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Salatini di ricotta con patè

Ingredienti – per i salatini: 100 g di ricotta, 200 g di farina, 100 g di formaggio grattugiato, 100 g di burro, 8 g di sale, 1 uovo, paprica

per il patè di mortadella: 200 g di mortadella, 50 g di mascarpone, 50 g di ricotta, 50 g di granella di pistacchio

per la crema di zucca: 300 g di zucca cotta in forno, 50 g di mascarpone, 1 rametto di rosmarino, sale

Preparazione: iniziamo dai salatini e nella ciotola lavoriamo la farina con il burro, la ricotta, un pizzico di sale, il formaggio grattugiato. Otteniamo un composto omogeneo che mettiamo in frigo per 1 ora, poi stendiamo l’impasto e ritagliamo tanti dischetti, i salatini.

Disponiamo i salatini sulla teglia da forno foderata con la carta forno. Spennelliamo i salatini con l’uovo sbattuto e completiamo la paprika. Mettiamo in forno a 170° per circa 12 minuti.

Per la crema di zucca cuociamo la zucca al forno e poi frulliamo con sedano e mascarpone. Per il patè di mortadella frulliamo la mortadella con mascarpone e ricotta.

Sui salatini creiamo ciuffi di crema di zucca completando con il rosmarino e ciuffi di mortadella completando con i pistacchi.

