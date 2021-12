Timballo delle feste, la ricetta di Gian Piero Fava

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Gian Piero Fava la golosa ricetta del timballo delle feste. Un timballo che non è solo un primo piatto perfetto ma anche un bel regalo per chi a tavola attende qualcosa di molto goloso e anche bello da vedere. Il timballo di pasta di Fava è perfetto per Capodanno ma anche per tutte le altre feste, per le domeniche, per coccolare qualcuno a noi caro. Salsiccia, piselli, pomodorini, besciamella, salsa alla provola e porri fritti. Non ci resta che scoprire nel dettaglio la ricetta del timballo di Gian Piero Fava e poi gustarla. Ecco la ricetta del timballo di pasta mista e ricca da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Gian Piero Fava – Timballo delle feste

Ingredienti: 600 g di pasta mista, 300 g di piselli, 1,5 kg di pomodori datterini, 1 cipolla, 4 salsicce

per la besciamella: 500 ml di latte, 50 g di farina, 50 g di burro, 60 g di formaggio grattugiato, 60 g di caciocavallo affumicato

per la salsa alla provola: 500 ml di panna, 70 g di provola affumicata

per terminare: prezzemolo riccio, porri fritti

Preparazione: Iniziamo dalla salsa rossa e tritiamo la cipolla che facciamo soffriggere con un po’ di olio di oliva, aggiungiamo i pomodori a pezzi e facciamo cuocere circa 30 minuti poi frulliamo il tutto.

In un’altra pentola facciamo soffriggere la salsiccia sbriciolata, senza altri grassi, poi versiamo la salsa appena frullata, facciamo cuocere, aggiustiamo di sale se necessario.

Per la salsa alla provola scaldiamo la panna, aggiungiamo la provola affumicata grattugiata, mescoliamo e facciamo sciogliere, manteniamo calda.

Per fare la besciamella come sempre sciogliamo il burro in pentola uniamo la farina, mescoliamo e facciamo dorare, aggiungiamo il latte, mescoliamo e facciamo cuocere, addensare, saliamo.

Cuociamo i piselli. Cuociamo la pasta ma deve essere ancora un po’ cruda quando la scoliamo. Versiamo la pasta nella ciotola e condiamo con la besciamella, i piselli, un po’ di sugo rosso, caciocavallo grattugiato, parmigiano grattugiato, mescoliamo e versiamo nello stampo. Mettiamo in forno 25 minuti a 180°. Sformiamo e sopra coliamo il sugo rosso avanzato e la salsa bianca con la provola affumicata. Completiamo con i porri tagliati sottili e fritti.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".