Ricette di Carnevale: chiacchiere salate dei gemelli Billi

Che buone le chiacchiere salate, la ricetta dei gemelli Billi da E’ sempre mezzogiorno oggi 23 febbraio 2022. E’ la ricetta da provare subito e non è solo una ricetta di Carnevale. Le ricette di Carnevale nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sono sempre più numerose e golose. Non solo ricette dolci per Carnevale ma tanto altro. Ecco come si fanno le chiacchiere salate, un antipasto perfetto, un aperitivo goloso, uno snack da servire in tanti momenti. Chiacchiere salate ma anche nocciole salate per tutti. Non perdete questa e le altre ricette in tv con Antonella Clerici su Rai 1 dal lunedì al venerdì.

Ricette di Carnevale gemelli Billi – Chiacchiere salate E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 300 g di farina 00, 1 cucchiaino di lievito per salati, erba cipollina, 2 tuorli, 120 ml di latte, 1 l di olio di semi di arachide, olio evo, sale

per le nocciole salate: 100 g di nocciole tostate, 50 g di zucchero, acqua, sale maldon

per completare: salame a fette

Preparazione: lavoriamo la farina con il lievito istantaneo per salati, aggiungiamo l’erba cipollina ben tritata, un po’ di sale e anche tuorli e latte, dobbiamo ottenere un composto omogeneo che stendiamo subito.

Con il mattarello otteniamo uno spessore di circa 3 mm e poi ritagliamo tanti rettangoli, la forma classica delle chiacchiere. Incidiamo ogni rettangolo al centro. Se usiamo la rotella dentellata l’effetto sarà più carino.

Versiamo abbondante olio in padella, facciamo ben scaldare e friggiamo le chiacchiere salate. Quando sono ben dorate scoliamo su carta da cucina. Le chiacchiere salate sono pronte.

Facciamo le nocciole salate e in padella versiamo a freddo nocciole, zucchero e un goccio di acqua, mettiamo sul fuoco e facciamo sciogliere lo zucchero, ci vorrà qualche minuto, mescoliamo sempre e quando lo zucchero si attacca alle nocciole possiamo spegnere il fuoco. Saliamo ma senza esagerare e mescoliamo ancora. Versiamo le nocciole sulla carta forno, distanziate e facciamo raffreddare.

Possiamo servire le chiacchiere salate con le nocciole salate, fette di salame o anche altro.