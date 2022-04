Pigna molisana, la ricetta di Pasqua di Fulvio Marino

La pigna molisana è la ricetta di Pasqua che Fulvio Marino ha suggerito il 4 aprile 2022 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. E’ tempo di ricette di Pasqua e dopo la pigna molisana, che si fa nello stampo del panettone ma è ben diversa dal dolce di Natale, Fulvio Marino ci regalerà le ricette di altri pani pasquali. La pigna molisana è molto semplice, nell’impasto non ci sono formaggi e salumi ma le patate lessate, le uova, il burro e lo zucchero. E’ una ricetta della tradizione pasquale, una ricetta di Pasqua che possiamo preparare ovviamente in anticipo, sarà perfetta per la nostra tavola. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le ricette di Pasqua di E’ sempre mezzogiorno.

Ricette di Pasqua Fulvio Marino – Pigna molisana

Ingredienti: 1 kg g di farina 0 forte, 400 g di uova, 200 g di patate lesse, 110 g di burro, 200 g di zucchero, 20 g di lievito di birra, scorza di limone, 10 g di sale, circa 40 g di acqua

Preparazione: versiamo nella ciotola la farina 0 forte, metà delle uova che abbiamo già sbattuto, mescoliamo e facciamo assorbire, aggiungiamo il resto delle uova e facciamo assorbire. Adesso aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo ancora con il cucchiaio. E’ il momento del lievito fresco di birra sbriciolato, uniamo anche le patate lesse e schiacciate ma ovviamente fredde e impastiamo il tutto aggiungendo l’acqua e il sale Fulvio Marino sottolinea che la quantità di acqua dipende dalle patate, magari ne servirà anche meno. Completiamo l’impasto con il burro ammorbidito aggiunto un po’ alla volta e la scorza di limone grattugiata. Copriamo e facciamo lievitare 45 minuti a temperatura ambiente e poi mettiamo 1 ora in frigo.Versiamo l’impasto sul tavolo e dividiamo a metà. Facciamo le pieghe e otteniamo due panetti lisci, due palle che disponiamo con le pieghe sotto negli stampi di carta da panettone. Copriamo e facciamo lievitare fino a quando triplica il volume. Usiamo gli stampi da 800 grammi e l’impasto ben lievitato deve fuoriuscire. Mettiamo in forno a 160° ventilato per minimo 40 minuti.