Ricette di Pasqua: polpette con sorpresa di Roberta Lamberti

Dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno la ricetta di Pasqua per fare le polpette con sorpresa di Roberta Lamberti. Un’altra ricetta E’ sempre mezzogiorno per arricchire di gusto il nostro pranzo di Pasqua ma le polpette con ripieno di uovo di quaglia saranno perfette anche per la Pasquetta. Possiamo preparare le polpette di Pasqua di Roberta Lamberti anche con grande anticipo, possiamo poi scaldarle magari in forno, possiamo anche gustarle fredde. Roberta Lamberti ancora una volta aggiunge alle ricette E’ sempre mezzogiorno delle golose ricette per fare le polpette. Questa volta con la carne macinata e con un ripieno di uova, uova di quaglia. Ecco la ricetta di oggi 6 aprile 2022 con Antonella Clerici.

Ricette di Pasqua E’ sempre mezzogiorno – Polpette con sorpresa di Roberta Lamberti

Ingredienti: 10 uova di quaglia sode, 120 g pane in cassetta, 50 ml latte, 400 g carne macinata, 50 g formaggio grattugiato, 3 uova, 10 g uvetta, 10 g pinoli, farina, pangrattato, sale e pepe, olio per friggere

Preparazione: facciamo cuocere le uova in acqua, dal bollore contiamo 3 minuti. Mettiamo la mollica di pane nel latte, dopo un po’ strizziamo bene e versiamo nella ciotola con il macinato di carne. Aggiungiamo anche un uovo intero, il formaggio grattugiato, amalgamiamo e uniamo pinoli e uvetta, amalgamiamo il tutto. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo almeno per 1 ora.

L’impasto freddo lo preleviamo con le mani bagnate, formiamo le polpette con al centro l’uovo sodo ovviamente sgusciato. Richiudiamo bene formando polpette tutte molto simili. Passiamo le polpette nella farina e poi nell’uovo sbattuto, quindi nel pane grattugiato. Friggiamo le polpette di Pasqua in olio profondo e ben caldo.

Serviamo le polpette con sorpresa con un’insalata semplice o con un altro contorno, perfette anche le patate o verdure che preferiamo. Non perdete le altre ricette in tv.