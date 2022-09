Ricette Halloween: prepariamo le tombe di brownies alla nutella

Le tombe sono perfette per la notte di Halloween e la ricetta di questi dolcetti è golosissima. Facciamo prima i brownies alla nutella e poi li trasformaiamo in golose bare

Siete a caccia di una ricetta golosa per la festa di Halloween? Ormai nel nostro paese, da nord a sud di celebra questa festa, anche nelle scuole. E spesso i nostri figli ci chiedono di preparare di dolci oppure dobbiamo pensare a un party con i nostri amici o i colleghi. Halloween è per tutti, grandi e piccini. E non manca molto per la notte di Halloween , soprattutto se vogliamo mostruosamente sorprendere i nostri ospiti, piccoli o grandi che siano. Dopo ciambelle mostruose, ragni su dolcetti, torte di zucca e mummie e fantasmini vari adesso è il turno della ricetta per Halloween che non può davvero mancare. Arriva la ricetta delle tombe, tombe di zombie, di spiriti o di fantasmi, no niente di tutto questo perché la nuova ricetta di Halloween: tombe di brownies alla nutella. Sapete fare i brownies? No? Perfetto vi diamo anche la ricetta di questi dolcetti golosissimi che poi trasformiamo in dolci perfetti per Halloween. Le tombe sono l’ideale per chi vuol fare dolcetti per Halloween a non ha grandi capacità decorative. Vediamo l’intera ricetta, prima dei brownies alla nutella e poi delle tombe spaventose di Halloween.

Ricette Halloween facciamo Brownies alla nutella

Ingredienti: 120 gr di nutella, 30 gr di burro, 4 uova, 180 gr di zucchero, 5 gocce di estratto di vaniglia, 1 cucchiaio di lievito, 200 gr di farina, 200 gr di nocciole tritate

Preparazione

Facciamo sciogliere in un pentolino la nutella con il burro, a bagnomaria. Intanto sbattiamo le uova con lo zucchero, poi uniamo la nutella sciolta ma non calda e l’estratto di vaniglia. Amalgamiamo bene.

Aggiungiamo un po’ alla volta la farina setacciata poi le nocciole tritate.

Foderiamo una teglia rettangolare con carta forno, oppure imburriamo e infariniamo, poi versiamo il composto creando uno spessore di 3 centimetri. Mettiamo in forno a 170° per 35 minuti circa. Facciamo raffreddare e tagliamo in tanti rettangoli.

Tombe di brownies

I brownies, 200 gr di cioccolato che preferite, glassa bianca, confettini

Preparazione

Prepariamo la glassa con zucchero a velo e acqua e un po’ di limone, oppure la compriamo.

Sciogliamo a bagnomaria il cioccolato.

Tagliamo i brownies a forma di bara, ricopriamo con il cioccolato fuso e facciamo asciugare. Decoriamo con la glassa facendo tanti puntini bianchi come nella foto e al centro confettini piccoli.

Fonte: buttalapasta.it