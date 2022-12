Cream tarte di tramezzini, la ricetta di Natale di Zia Cri

Che idea fantastica la cream tarte di Zia Cri, la ricetta di Natale fatta con il pane per tramezzini

E’ da provare subito la ricetta di Natale di Zia Cri della cream tart salata fatta con i tramezzini. E’ una ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 1 dicembre 2022, un’idea perfetta in tante occasioni e non solo da portare in tavola a Natale. Partendo dalla base di pane per tramezzini possiamo davvero creare la cream tarte che preferiamo con i gusti che vogliamo. Cristina Lunardini suggerisce una crema al salmone affumicato e una crema alle erbe e poi una decorazione deliziosa con prezzemolo riccio, fettine di arancia e di limone disidratate e pepe rosa. Un po’ di fantasia e la ricetta di Natale E’ sempre mezzogiorno sarà perfetta.

Ricette di Natale Zia Cri – cream tarte E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 2 confezioni di pane per tramezzini – Per la farcitura al salmone, 200 g di mascarpone,150 ml di panna semi montata,100 g di robiola,150 g di salmone affumicato, Il succo e la scorza di 1 limone il succo e la scorza di 1 arancia

Per la farcitura alle erbe: 300 g di formaggio spalmabile, 200 g formaggio caprino, 40 g di pecorino, erba cipollina tritata, prezzemolo tritato, timo tritato,150 ml di panna semi montata, sale e pepe

Per decorare: fettine di limone e arancio disidratate,150 g di salmone affumicato, pepe rosa, prezzemolo riccio

Preparazione: per la prima farcitura al salmone frulliamo il salmone con il mixer e aggiungiamo il mascarpone e il formaggio robiola, amalgamiamo bene il tutto, uniamo la scorza grattugiata degli agrumi la panna semi montata, amalgamiamo con cura e versiamo nella sacca da pasticcere.

Per la seconda farcitura lavoriamo il formaggio spalmabile con la frusta a mano, aggiungiamo il formaggio caprino, lavoriamo ancora, aggiungiamo il formaggio grattugiato, sale, pepe, prezzemolo tritato, erba cipollina tritata, timo tritato, lavoriamo con cura. Versiamo nella sacca da pasticcere.

Dal pane per tramezzini otteniamo due dischi, basta disporre uno accanto all’altro tre rettangoli di pane e disegnare col coltello il cerchio che dovrà poi avere un buco al centro, come mostra la foto. Ovviamente sarà pane senza crosta. Sul primo disco creiamo gli spuntoni di crema al salmone, adagiamo l’altro disco e creiamo gli spunto della farcitura alle erbe. Completiamo con fettine di arancia e di limone disidratate e con fettine di salmone affumicato, pepe rosa e prezzemolo riccio.