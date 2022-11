Crostata al tiramisù, la ricetta di Antonio Paolino

Due dolci in uno con la golosa crostata al tiramisù di Antonio Paolino. Una base favolosa per un dessert unico

Da non perdere la ricetta della crostata al tiramisù di Antonio Paolino, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno. Un dessert davvero speciale perché lo chef salernitano ci regala una doppia ricteta, un dolce davvero unico, la crostata e il tiramisù. Abbiamo tutti gli ingredienti per il tiramisù ma in più c’è un goloso croccante di wafer e cioccolato bianco, il tutto in un guscio di pasta frolla a due colori. Possiamo preparare in anticipo la base di frolla e poi tutto il ripieno della crostata, così sarà tutto più semplice. Ancora una volta le ricette di Antonio Paolino per E’ sempre mezzogiorno soddisfano la vista e il gusto. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1 dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.

Ricette dolci Antonio Paolino E’ sempre mezzogiorno – Crostata al tiramisù

Ingredienti per la pasta frolla: 110 g di burro, 2 tuorli, 80 g di zucchero a velo,190 g di farina 00, un cucchiaio di estratto di vaniglia, 8 g di cacao amaro

Per il croccante ai wafer: 50 g di wafer al cioccolato, 35 g di burro, 65 g di cioccolato bianco fuso

Per la base di savoiardi: 12 savoiardi, 200 g di caffè liquido, 20 g di zucchero

Per la crema: 6 tuorli d’uovo, 280 g di zucchero, 1 kg di mascarpone

Per ultimare: 40 g di cacao amaro

Preparazione: iniziamo dalla frolla e lavoriamo il burro a pezzi con lo zucchero a velo, aggiungiamo i tuorli e lavoriamo bene il tutto, uniamo la farina setacciata, impastiamo il tutto. Dal panetto ottenuto tagliamo 100 g di frolla e aggiungiamo il cacao setacciato, impastiamo e abbiamo la frolla scura. Mettiamo in frigo i due panetti avvolti nella pellicola per almeno 30 minuti.

Stendiamo le due frolle bene fredde, spesse circa mezzo cm, non di più. Foderiamo con il disco bianco la tortiera e sui bordi invece disponiamo rettangoli di pasta bianca e scura, li alterniamo. Bucherelliamo la base con la forchetta, copriamo con la carta forno e mettiamo in frigo per circa 2 ore. Togliamo dal frigo e sulla carta versiamo i pesetti, legumi secchi o altro. Mettiamo in forno 20 minuti a 175°.

Passiamo alla crema e lavoriamo i tuorli con lo zucchero, mettiamo il pentolino sulla fiamma bassa e mescoliamo con la frusta a mano, non ci fermiamo, il composto deve raggiungere i 65à altrimenti usiamo i tuorli pastorizzati. Versiamo il tutto nella planetaria e montiamo, possiamo farlo anche senza planetaria. Aggiungiamo poi il mascarpone, lavoriamo il tutto.

Prepariamo il croccante, basta frullare i wafer, poi aggiungiamo il cioccolato bianco fuso, il burro morbido e frulliamo ancora.

Togliamo la frolla dal forno, togliamo carta e pesetti, facciamo raffreddare. Versiamo nel guscio di frolla il croccante, spalmiamo. Disponiamo i savoiardi bagnati nel caffè zuccherato. Aggiungiamo sopra la crema al mascarpone. Completiamo con ciuffi di crema e cacao amaro in polvere.