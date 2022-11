Quadrotto al latte, ricetta dolce di Antonio Paolino

Che golosa la torta quadrotto al latte di Antonio Paolino, la ricetta dolce E' sempre mezzogiorno

Semplice e deliziosa la torta quadrotto di Antonio Paolino, quadrotto al latte per le ricette E’ sempre mezzogiorno del 22 novembre 2022. Una vera golosità per tutti, soprattutto per i bambini. Il quadrotto al latte è il dolce E’ sempre mezzogiorno che ricorda la famosa merendina da frigo, la fetta al latte. Una base di pan di Spagna al cioccolato dove non può mancare il sapore del miele, poi la crema al latte con lo stesso sapore al miele e tanta panna. Come sempre le ricette dolci di Antonio Paolino, ma anche quelle salate, sono perfette, suggerite nel dettaglio tra dosi e passaggi. Non perdete quindi la ricetta del quadrotto al latte, la torta al cacao e crema al latte di oggi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Quadrotto al latte

Ingredienti per il biscuit: 3 albumi, 3 tuorli, 140 g di zucchero, 25 g di cacao amaro, 120 g di farina 00, 1 cucchiaino di miele millefiori, buccia di arancia grattugiata e sale

Crema al latte: 320 g di panna montata, 50 g panna di fresca liquida, 160 g di latte condensato, 2 cucchiai di estratto di vaniglia, 30 g di miele millefiori, 12 g di gelatina in fogli – Inoltre: ganache al cioccolato, confetti tondi perlati bianchi

Preparazione: per il biscuit lavoriamo a neve ben ferma gli albumi co lo zucchero aggiunto un po’ alla volta, solo dopo uniamo i tuorli, montiamo e aggiungiamo miele e buccia di arancia grattugiata, mescoliamo aggiungendo il pizzico di sale. Possiamo aggiungere le polveri setacciate e lavoriamo il tutto.

Versiamo in un quadrato e abbiamo uno spessore inferiore al mezzo cm. Mettiamo in forno a 200° per circa 12 minuti. Facciamo raffreddare, tagliamo a metà e abbiamo due quadrati.

Passiamo alla crema al latte, sciogliamo la gelatina che già abbiamo reidratato in acqua e strizzato, la sciogliamo nella panna liquida tiepida, mescoliamo e versiamo tutto nella ciotola. Aggiungiamo il latte condensato e la vaniglia, mescoliamo e solo dopo uniamo la panna semimontata, mescoliamo.

Adesso nel quadrato di acciaio disponiamo uno strato di torta, farciamo con la crema e aggiungiamo l’altro strato di torta, mettiamo in frigo qualche ora. Completiamo la torta con ganache al cioccolato e panna montata e con i confetti suggeriti. Possiamo anche non aggiungere decorazione o solo zucchero a velo.