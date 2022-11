Chloe Facchini, la ricetta della torta ai lamponi

Torta ai lamponi, la golosa torta di Chloe Facchini con base di pasta sfoglia, crema, pan di Spagna e lamponi freschi

La ricetta della torta ai lamponi di Chloe Facchini, tarte aux framboises da E’ sempre mezzogiorno. Abbiamo la pasta sfoglia già pronta e possiamo preparare in anticipo un classico pan di Spagna, compriamo dei golosi lamponi freschi e prepariamo velocemente la crema mouselline. Con questi ingredienti in poco tempo avremo la nostra torta ai lamponi, una golosità E’ sempre mezzogiorno che piacerà a tutta la famiglia. Se la mangiamo anche i bambini evitiamo il liquore all’arancia, lo sostituiamo con un’altra bagna, anche con il succo. Da non perdere le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette di Chloe Facchini e Antonella Clerici. Ecco la ricetta della torta pasta sfoglia, crema, pan di Spagna e lamponi.

Torta ai lamponi ricetta Chloe Facchini – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia – Per il pan di spagna: 240 g di uova,120 g di zucchero,120 g di farina 00, scorza di limone grattugiata

Per la crema mousseline: 350 ml di latte, 150 ml di panna fresca, 80 g di tuorli,150 g di zucchero, 40 g di amido di mais, 250 g di burro, 1 bacca di vaniglia

Per decorare: 500 g di lamponi, Gelatina neutra, Liquore all’arancia

Preparazione: abbiamo la pasta sfoglia già pronta e la disponiamo nello stampo per crostate, abbiamo il nostro guscio che copriamo con la carta forno, aggiungiamo i legumi o altri pesetti e mettiamo in forno a 180° per circa 15 minuti. Togliamo dal forno, togliamo i pesetti e mettiamo di nuovo in forno a 175°, si deve dorare.

Per il pan di Spagna seguiamo la ricetta classica con gli ingredienti suggeriti da Chloe, facciamo raffreddare e poi tagliamo a fette.

Passiamo alla crema mouselline e nella ciotola lavoriamo i tuorli con la vaniglia e lo zucchero, solo dopo aggiungiamo l’amido di mais. Mescoliamo e uniamo il latte e la panna che abbiamo scaldato, mescoliamo e versiamo tutto nella pentola, mescoliamo sempre e lasciamo addensare a fiamma bassa. Fuori dal fuoco aggiungiamo metà burro e facciamo sciogliere. Versiamo in un contenitore ampio, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare. Solo dopo aggiungiamo il resto del burro un po’ alla volta montando con le fruste.

Sul guscio cotto versiamo uno strato di crema, disponiamo le fette di pan di Spagna che inzuppiamo con il liquore all’arancia, copriamo con altra crema e completiamo con i lamponi freschi, inoltre usiamo la gelatina per lucidare.