Risamisù, la ricetta di Segio Barzetti con pan di Spagna di riso

Pan di Spagna di riso e la ricetta del risamisù di Sergio Barzetti è uno dei dolci più attesi a E' sempre mezzogiorno

Proviamo subito la ricetta del risamisù di Sergio Barzetti, la ricetta del dolce di oggi 17 novembre 2022 da E’ sempre mezzogiorno. Base di pan di Spagna ma fatto con farina di riso, perfetti per chi non può mangiare il glutine. Poi la crema suggerita nella ricetta di Sergio Barzetti è al mascarpone e non mancano il cioccolato fondente, il caffè e anche il liquore Nocino. Un po’ di passaggi necessari ma alla fine avremo un dessert perfetto, il risamisù di E’ sempre mezzogiorno, un dolce che tutti attendevano perché sembra che sia davvero favoloso. Ecco la ricetta e non perdete le altre.

Ricette E’ sempre mezzogiorno risamisù – La ricetta dolce di Sergio Barzetti

Ingredienti: 500 g di mascarpone, 6 uova, 60 g di zucchero, 60 g di zucchero a velo, caffè, nocino, cacao amaro in polvere, sale

Per il pan di spagna di riso: 200 g di uova, 70 g di tuorli, 200 g di zucchero, 200 g di farina di riso, 50 g di amido di mais

Per la ganache al cioccolato: 100 g di cioccolato fondente, 50 ml di acqua, 50 g di zucchero

Preparazione: per il pan di Spagna di riso montiamo le uova e i tuorli con lo zucchero semolato, anche un pizzichino di sale, montiamo a lungo dobbiamo ottenere un composto molto denso. Solo dopo almeno 10 minuti di lavoro con le fruste elettriche aggiungiamo la farina di riso e l’amido di masi già setacciati, amalgamiamo con cura. Versiamo il tutto nello stampo imburrato e infarinato sempre con la farina di riso. Mettiamo in forno a 160° per circa 25 minuti.

Passiamo alla crema al mascarpone: dividiamo tuorli e albumi. Montiamo gli albumi con lo zucchero a velo, usiamo le fruste elettriche. Ai tuorli uniamo lo zucchero semolato e montiamo ottenendo un composto spumoso. Aggiungiamo i tuorli montati al mascarpone, amalgamiamo con la spatola o la frusta a mano. Aggiungiamo alla fine gli albumi a neve, mescoliamo.

Per la ganache al cioccolato portiamo al bollore acqua e zucchero, togliamo dal fuoco e aggiungiamo il cioccolato fondente a pezzetti, mescoliamo e facciamo sciogliere. Prepariamo caffè espresso e uniamo il Norcino, abbiamo la bagna.

Scegliamo il contenitore del dolce e sul fondo versiamo un po’ di ganache, disponiamo il primo strato di pan di Spagna, bagna, crema e ancora pan di Spagna, bagna, crema e così via. Completiamo con ciuffi di crema, cacao amaro e dischetti di cioccolato.