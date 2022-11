Crostata golosa al cioccolato, la ricetta di Natalia Cattelani

La ricetta della crostata al cioccolato, la golosa ricetta dolce di Natalia Cattelani per E' sempre mezzogiorno

Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattelani sono tutte da provare e oggi 9 novembre 2022 la ricetta è della crostata golosa al cioccolato. Tante le ricette per le crostate di Natalia Cattelani a E’ sempre mezzogiorno ma tutte diverse. Questa volta prepariamo il guscio di pasta frolla, lo lasciamo crudo e farciamo con un ripieno a base di ricotta di pecora e cioccolato ma con il gusto dell’arancia. Dobbiamo lavorare il tutto benissimo per un risultato perfetto. Ecco come si fa la crostata al cioccolato di Natalia Cattelani, il dolce E’ sempre mezzogiorno da provare subito, perfetto sempre.

Crostata golosa al cioccolato di Natalia Cattelani – Ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti, per la pasta frolla 300 g di farina 0, 180 g di burro,120 g di zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, 1 cucchiaino di lievito per dolci, sale

Per il ripieno: 300 g di ricotta di pecora,120 g di zucchero, 15 g di cacao amaro, 3 uova, 250 g di cioccolato fondente, 40 g di succo d’ arancia, scorza d’arancia

Per decorare: 1 arancia, 2 cucchiai di zucchero a velo, 8 foglioline di menta

Preparazione: iniziamo dalla pasta frolla e tagliamo il burro freddo a pezzetti, lo lavoriamo nella ciotola con la farina, solo dopo aggiungiamo lo zucchero, il lievito per dolci e impastiamo. Aggiungiamo un pizzico di sale, il tuorlo e l’uovo intero, completiamo l’impasto. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e mettiamo in frigo minimo 30 minuti.

Passiamo al ripieno e mescoliamo il cacao amaro con il succo d’arancia, facciamo ben sciogliere. Lavoriamo la ricotta con lo zucchero e otteniamo un composto liscio a cui aggiungiamo le uova, una alla volta, mescoliamo bene e aggiungiamo il composto al cacao, il cioccolato fondente fuso e mescoliamo il tutto completando con la scorza d’arancia grattugiata.

Stendiamo la frolla ben fredda, spessa circa 3 mm, foderiamo lo stampo per crostata già imburrato e infarinato. Farciamo il guscio di frolla con il ripieno e mettiamo in forno 50 minuti a 170°. Facciamo raffreddare e completiamo con lo zucchero a velo, menta fresca e fette di arance con tutta la buccia, quindi devono essere bio.