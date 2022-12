Ricette di Natale: crostata regalo di Natalia Cattelani

Che meravigliosa ricetta di Natale, la crostata regalo di Natalia Cattelani

Che idea favolosa per il Natale ma non solo, è una ricetta di Natale di Natalia Cattelani che piacerà a tutti. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la crostata regalo di Natale, la crostata che sembra un pacchetto, un regalo perfetto perché goloso. Con la ricetta dolce di Natale di Natalia Cattelano possiamo davvero lasciare andare la fantasia e pensare alle decorazioni più belle. La crostata regalo di Natalia Cattelani può essere un dono perfetto da portare ad amici e parenti per gli auguri di Natale e Capodanno. Ecco come si fa la crostata di Natale di E’ sempre mezzogiorno con le decorazioni e il ripieno speciale.

Ricette di Natale Natalia Cattelani – Crostata regalo di Natale

Ingredienti per la frolla: 400 g di farina 0, 200 g di burro morbido,150 g di zucchero a velo, 1 uovo,1 tuorlo, la scorza di 1 limone, sale,10 g di cacao amaro

Per il ripieno: 100 g di cioccolato fondente, 250 g di mandorle pelate, scorza grattugiata di 1 limone, 200 g di zucchero, 100 g di albumi, 40 g di liquore all’anice, 50 g di burro

Preparazione: per la frolla nella ciotola mettiamo burro e zucchero a velo, l’uovo intero, il tuorlo, la scorza di limone grattugiata e l sale, lavoriamo il tutto benissimo. Solo dopo versiamo la farina setacciata, impastiamo e otteniamo il panetto da cui prendiamo un pezzo, ci servirà per le decorazioni scure, quindi, aggiungiamo il cacao e un po’ di albume o di latte a questo pezzo grande più o meno quanto un’arancia e impastiamo bene. Avvolgiamo i due panetti, chiaro e scuro, nella pellicola e mettiamo in frigo.

Per il ripieno tritiamo benissimo lo zucchero semolato con le mandorle, poi uniamo il burro morbido, il liquore, la scorza grattugiata di limone e amalgamiamo bene il tutto. Montiamo a parte gli albumi e li aggiungiamo al composto, amalgamiamo con cura.

Stendiamo metà della frolla ben fredda, otteniamo dalla frolla chiara ovviamente un quadrato. Abbiamo il guscio che usiamo per foderare uno stampo quadrato. Sul fondo versiamo il cioccolato fondente tritato, versiamo il ripieno, livelliamo. Stendiamo quasi tutto il resto della frolla bianca, ne lasciamo un po’ per le decorazioni. Otteniamo un quadrato più piccolo del precedente. Con il resto della frolla, bianca e al cacao, formiamo dei serpentelli, li intrecciamo creando un nastro bianco e scuro, lo incolliamo sul quadrato dando l’idea del pacco regalo. Ritagliamo dal quadrato anche delle decorazioni e mettiamo nel congelatore, il tempo necessario per congelare il quadrato con le decorazioni.

Adagiamo il quadrato congelato sul ripieno e facciamo aderire sui bordi. Mettiamo in forno 45 minuti a 170°.