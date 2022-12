Ricette di Natale: Candy Cane di Natalia Cattelani

E' la ricetta del bastone di Babbo Natale, la ricetta del Candy cane di Natalia Cattelani

Il bastone di Babbo Natale, il Candy Cane di Natale con la ricetta di Natalia Cattelani. Invece dei bastoncini piccoli, classici dolcetti americani per il Natale prepariamo la versione grande. E’ una delle ricette dolci di Natale suggerite nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, è il dolce di oggi 16 dicembre 2022, il dolce che possiamo preparare in famiglia, tutti insieme e sarà perfetto per tutto il periodo delle feste. Come sempre le ricette di Natalia Cattelani sono semplici, perfette nelle dosi perché lei prepara sempre tutto prima a casa, fa assaggiare alle figlie, al marito e poi propone nella cucina di Antonella Clerici. Non perdete questa e le altre ricette di Natale di E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa il candy cane, il bastone di Natale con ripieno di marmellata.

Ricette di Natale Natalia Cattelani – Candy Cane il bastone di Babbo Natale

Ingredienti per la pasta sfoglia furba: 200 g di farina 00, 200 g di burro,100 ml di acqua, sale

Per la farcitura: 350 g di confettura rossa a piacere,1 cucchiaino di amido di mais

Per la decorazione:1 uovo,100 g di zucchero, zucchero a granella, 20 ciliegie candite

Preparazione: iniziamo dalla sfoglia furba e tagliamo il burro a dadini, mettiamo nel congelatore 30 minuti. Versiamo il burro appena tolto dal congelatore nel mixer, aggiungiamo la farina, frulliamo e abbiamo un impasto sabbioso. Aggiungiamo l’acqua fredda, frulliamo per pochi secondi, poi versiamo il composto sul tavolo infarinato e iniziamo a lavorare con le mani, velocemente, stendiamo col mattarello per avere un rettangolo sottile circa 3 mm. Arrotoliamo il rettangolo dalla parte lunga e appiattiamo il rotolo ottenuto, in questo modo lo allunghiamo col mattarello. Arrotoliamo ancora e formiamo una chiocciola che avvolgiamo nella pellicola. Mettiamo in frigo, deve diventare ben fredda. Stendiamo ancora col matterello e abbiamo di nuovo un rettangolo sempre molto sottile. Dal rettangolo ritagliamo i triangoli che poi sovrapponiamo leggermente formando sulla teglia foderata con la carta forno una striscia, tutta composta da rettangoli della stessa misura.

Amalgamiamo la confettura con amido di mais e spalmiamo sulla sfoglia. Pieghiamo la punta dei triangoli verso la base, quindi sul ripieno. Spennelliamo con l’uovo sbattuto, pieghiamo la striscia dando la forma del bastone. Completiamo con granella di zucchero e zucchero semolato, le ciliegie candite e mettiamo mezz’ora in forno a 180°.