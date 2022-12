Ricette di Natale: omini di pan di zenzero di Fulvio Marino

La ricetta degli omini di pan di zenzero di Fulvio Marino, dalle ricette di Natale E' sempre mezzogiorno

Che belli gli omini di pan di zenzero di Fulvio Marino, una delle ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno, una ricetta da provare subito. Perfetti non solo a Natale perché gli omini di pan di zenzero possono far divertite i bambini, li possiamo fare con loro e poi ovviamente mangiare tutto. Usiamo lo zenzero in polvere e il resto è molto semplice. Gocce di cioccolato o uvetta per gli occhi e per i bottini della giacca ma possiamo davvero liberare la fantasia e creare degli omini di pan zenzero golosi e bellissimi. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta di natale di Fulvio Marino, come si fanno gli omini di pan di zenzero.

Ricette di Natale Fulvio Marino – Omini di pan di zenzero

Ingredienti per l’impasto 500 g di farina 0 forte, 125 g di uova, 75 ml di acqua, 75 ml di latte, 90 g di zucchero,10 g di lievito di birra, 50 g di burro,10 g di sale, 1 cucchiaino di zenzero

Per decorare: uovo, uva passa, granella di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina, le uova sbattute, l’acqua, mescoliamo e aggiungiamo lo zenzero in polvere, lo zucchero e quasi tutto il latte, impastiamo. Adesso uniamo il sale e il latte avanzato, impastiamo e solo alla fine aggiungiamo il burro a pezzi, in più tempi. Copriamo il panetto e mettiamo in frigo per 8 ore.

Versiamo l’impasto freddo sul tavolo e dividiamo in 4 parti e formiamo 4 filoni. Facciamo dei tagli creando gambe e braccia e diamo forma agli omini. Dai ritagli di pasta otteniamo cappello, sciarpa, capelli. Usiamo uva passa per gli occhi. Disponiamo nella teglia foderata con la carta forno, spennelliamo con l’uovo, aggiungiamo la granella, copriamo e facciamo lievitare 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 180° per circa 14 minuti.