Ricette di Pasqua Fulvio Marino: sgute calabresi

Fulvio Marino suggerisce le ricette di Pasqua, oggi le sgute calabresi

Arriva Pasqua e le ricette di Pasqua non bastano mai ma quelle della tradizione non devono mancare e Fulvio Marino propone la ricetta delle sgute calabresi. La tradizione di utilizzare le uova col guscio come decorazione per fare brioche, pane salato, pane dolci, torte rustiche ripiene, tutto per la Pasqua. Le sgute calabrese dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 3 aprile 2023 sono delle brioche leggermente dolci. Perfette per la colazione di Pasqua, perfette da preparare anche con i bambini. Come sempre, come tutte le altre ricette di Fulvio Marino, anche le sgute calabresi sono spiegate nel dettaglio e sono semplici da realizzare. Non perdete questa e le altre ricette di Pasqua.

Sgute calabresi ricette di Pasqua Fulvio Marino – E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 12 g di lievito di birra fresco, 260 g di latte, 110 g di zucchero, 1 uovo, 70 g di burro, 8 g di sale

Per completare: 1 uovo per spennellare, 4 uova colorate

Preparazione: lavoriamo la farina con il lievito fresco di birra sbriciolato, quasi tutto il latte e l’uovo sbattuto. Solo dopo aggiungiamo anche lo zucchero ancora un po’ di latte, lavoriamo ancora e uniamo il sale e il latte avanzato, impastiamo per più minuti. Adesso possiamo aggiungere il burro morbido a pezzetti, lo aggiungiamo in più tempi, facciamo bene assorbire. Copriamo la ciotola e lasciamo 20 minuti a temperatura ambiente, poi mettiamo 2 ore in frigo.

Dividiamo l’impasto in 6 parti, ripieghiamo i panetti su loro stessi, otteniamo dei filoncini corti che mettiamo sulla teglia. Copriamo e lasciamo così 15 minuti a temperatura ambiente.

Poi i filoncini li allunghiamo con le mani. Prendiamo un uovo fresco e intorno avvolgiamo il filoncino che prosegue con una treccia. Possiamo dare la forma che vogliamo. Disponiamo sulla teglia e copriamo con la pellicola, facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente, poi spennelliamo con l’uovo sbattuto e mettiamo in forno 15 minuti a 200°.