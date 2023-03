Pagnotta pasquale, la ricetta del goloso pane dolce di Fulvio Marino

La ricetta della pagnotta pasquale, il pane di Pasqua di Fulvio Marino che non può mancare

Dalle nuove ricette di Fulvio Marino la pagnotta pasquale del 31 marzo 2023, una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Un pane dolce speciale per il giorno di Pasqua, una pagnotta con latte, uova, zucchero, limone, liquore all’anice, burro e uvetta. E’ una pagnotta di Pasqua che è un dolce tipico della Romagna. Un impasto diverso dai soliti e come sempre Fulvio Marino ci spiega tutto nel dettaglio, ogni singolo passaggio. Il risultato è davvero un’ottima idea da portare in tavola nel giorno di Pasqua e pasquetta. Più lievitazioni, più passaggi ed ecco la pagnotta dolce pasquale da E’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

Ricette Fulvio Marino per Pasqua – Pagnotta pasquale E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina tipo 0 forte, 12 g di lievito di birra, 100 g di latte, 30 g di miele, 3 uova, 120 g di zucchero di canna, scorza di 1 limone, 30 g di liquore all’anice, 20 g di sale, 150 g di burro, 90 g di uvetta

Per la glassa: 1 uovo, 60 g di latte

Preparazione: versiamo la farina nella ciotola e uniamo il lievito fresco di birra sbriciolato, le uova e quasi tutto il latte, mescoliamo e aggiungiamo lo zucchero di canna, il miele e mescoliamo ancora. Uniamo adesso il latte avanzato, il sale e impastiamo. All’ impasto aggiungiamo anche il liquore, completiamo l’impasto e copriamo, lasciamo 1 ora a temperatura ambiente.

Lavoriamo il burro con la scorza grattugiata, aggiungiamo adesso all’impasto ma un po’ alla volta. Poi uniamo anche l’uvetta e impastiamo distribuendola in tutto l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare 2 ore a temperatura ambiente.

L’impasto risulta appiccicoso non usiamo altra farina ma diamo una forma rotonda. Sulla teglia foderata con carta forno disponiamo un anello d’acciaio, spennelliamo con l’uovo sbattuto con il latte. Facciamo lievitare coperto, deve raddoppiare il suo volume. Spennelliamo ancora e mettiamo in forno a 180° per 30 minuti circa ma gli ultimi 8 minuti cuociamo togliendo l’anello d’acciaio.