Ricette di Pasqua: ciambelle pasquali alla pizzaiola di Fulvio Marino

La ricetta delle ciambelle pasquali salate alla pizzaiola, la ricetta di Fulvio Marino per Pasqua

Ma che meraviglia le ciambelle pasquali di Fulvio Marino, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Pasqua suggerita oggi 30 marzo 2023. Si avvicina la Pasqua ma nella cucina di Antonella Clerici arrivano sempre nuove ricette che sommiamo a tante altre preparazioni golose. Questa volta facciamo le ciambelle alla pizzaiola di Fulvio marino, sono ciambelle salate e stupiranno tutti a tavola. Seguiamo nel dettaglio come si fanno, la ricetta delle ciambelle alla pizzaiola, le ciambelle salata ottime per Pasqua ma anche per tante altre occasioni golose. Facciamo l’impasto e poi condiamo con il sugo di pomodoro e tanto formaggio grattugiato. Non perdete le altre ricette di Pasqua a E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Ciambelle pasquali alla pizzaiola

Ingredienti per l’impasto: 400 g di farina tipo 0, 200 g di buratto tipo 2, 100 g di uova, 230 g di acqua fredda, 5 g di lievito di birra fresco, 10 g di sale, 30 g di olio di semi, acqua, bicarbonato

Per farcire: 300 g di sugo di pomodoro, 150 g di pecorino grattugiato, 100 g di formaggio grattugiato, olio evo

Preparazione: uniamo le due farine tipo zero e buratto tipo due, aggiungiamo le uova già sbattute, quasi tutta l’acqua e il lievito fresco di birra sbriciolato, mescoliamo il tutto. Poi aggiungiamo il sale e l’acqua avanzata, impastiamo ancora e alla fine aggiungiamo l’olio di semi e completiamo l’impasto.

Impasto e facciamo lievitare un’ora a temperatura ambiente e poi anche 45 minuti ma in frigo. L’impasto freddo lo dividiamo a metà, otteniamo due panetti, facciamo le pieghe semplicemente portando i lembi esterni verso l’interno. Copriamo e lasciamo riposare 10 minuti a temperatura ambiente.

Passiamo il nostro dito nella farina e creiamo un buco al centro di ogni panetto che poi andiamo ad allargare sempre con le dita. Otteniamo così le ciambelle.

Nella pentola portiamo a bollore l’acqua con 10 grammi di bicarbonato per ogni litro, al bollore immergiamo le ciambelle e lasciamo bollire per quattro massimo 5 minuti. Scoliamo le ciambelle con delicatezza e adagiamo sulla teglia foderata con carta forno, facciamo asciugare per qualche ora.

Usiamo il coltello per incidere le ciambelle sui lati, adesso cuociamo in forno a 220 ° per 10 minuti. Condiamo le ciambelle con sugo di pomodoro ben ristretto e i formaggi grattugiati.