Ricette di Pasqua Mauro Improta: uova alla monachina con verdure

Da non perdere la ricetta di Pasqua per fare le uova alla monachina, le uova di Mauro Improta

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta delle uova alla monachina, la ricetta suggerita oggi 29 Marzo 2023 da Mauro Improta. E’ una delle ricette di Pasqua che non possiamo perdere, è la ricetta delle uova alla monachina, una ricetta per Pasqua ma anche per Pasquetta, un’idea che tutti apprezzeranno. Possiamo servire le uova alla monachina con le verdure come suggerito da Mattia e Mauro Improta, possiamo preparare le uova con il ripieno di besciamella che contiene tra l’altro anche altri ingredienti, il tutto sarà anche molto carino da servire. Una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, come le altre che Antonella Clerici e i suoi chef suggeriranno nei prossimi giorni per la Pasqua. Ecco la ricetta per fare le uova alla monachina.

Ricette Mauro Improta per Pasqua – Uova alla monachina E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per le uova alla monachina: 6 uova, 40 g di burro, 40 g di farina 00, 250 ml di latte, 30 g di formaggio grattugiato, noce moscata, sale

Per la panatura: 3 uova sbattute, 100 g di farina, 200 g di pangrattato, sale e pepe

Per il contorno: 150 g di piselli, 150 g di zucca,150 g di taccole, 80 g di pomodori secchi, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, timo, maggiorana, sale e pepe, olio evo – Per friggere olio di semi

Preparazione: dobbiamo cuocere le uova le mettiamo nella pentola con l’acqua fredda, portiamo a bollore e da quel momento lasciamo cuocere per 8 minuti poi togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare. Sgusciamo le uova e tagliamo a metà per la lunghezza, eliminiamo i tuorli.

Prepariamo la besciamella e nel pentolino facciamo sciogliere il burro poi aggiungiamo la farina mescoliamo subito e facciamo rosolare per qualche secondo. Aggiungiamo il latte e mescoliamo, sempre mescolando portiamo a bollore e facciamo addensare la besciamella, saliamo pepiamo, aggiungiamo la noce moscata e anche i tuorli sodi tritati, il formaggio grattugiato e mescoliamo bene il tutto punto.

Farciamo gli albumi sodi con la besciamella, uniamo gli albumi ricomponendo le uova. Passiamo adesso le uova prima nella farina e poi nell’uovo sbattuto, quindi nel pane grattugiato. Poi ancora una volta passiamo le uova nell’uovo sbattuto e nel pane grattugiato. Possiamo adesso friggere le uova in olio profondo e ben caldo, facciamo ben dorare.

Per preparare il contorno facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio e poi aggiungiamo le verdure che abbiamo già sbollentato e tagliate a pezzetti, tutte della stessa grandezza. il tempo di farle insaporire e anche il contorno è pronto e adesso possiamo servire le uova alla monachina con le verdure e completare il tutto con un trito di pomodori secchi.