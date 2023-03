La ricetta della super golosa schiacciata toscana farcita di Fulvio Marino da E' sempre mezzogiorno

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la gustosa schiacciata toscana, la ricetta di Fulvio Marino del 28 marzo 2023. La schiacciata che è una golosa focaccia salata che possiamo farcire come preferiamo. Fulvio Marino ha scelto la finocchiona toscana, la crema di pecorino, i pomodori secchi e i carciofini sott’olio, una vera delizia, uno dei ripieni che vi farà impazzire. Possiamo ovviamente farcire la schiacciata toscana con altro, con le fette di prosciutto, con la mortadella, con la mozzarella, con la crema di pistacchio, creme piccanti e tutto ciò che vogliamo. Non perdete questa ricetta E’ sempre mezzogiorno per preparare una gustosa focaccia toscana. A domani per nuove ricette su Rai 1 con Antonella Clerici e i suoi chef in cucina.

Ricette Fulvio Marino E’ sempre mezzogiorno – Schiacciata toscana

Ingredienti per l’impasto: 1 kg di farina tipo 0, 700 g di acqua, 9 g di lievito di birra fresco, 22 g sale, 25 g di olio evo

Per la farcitura: 300 g di finocchiona toscana, 200 g di carciofi sott’olio, 100 g di pomodori secchi, 150 g di crema di pecorino

Preparazione: versiamo la farina e il lievito di birra sbriciolato nella ciotola, quasi tutta l’acqua e impastiamo. Solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua, impastiamo. Aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto. Copriamo e mettiamo in frigo 4 ore.

L’impasto freddo lo dividiamo a metà e facciamo le pieghe, diamo la forma di due panetti allungati che disponiamo sulla teglia unta con abbondante olio. Copriamo e facciamo lievitare 4 ore a temperatura ambiente ma dopo 1 ora e mezza allarghiamo con le mani l’impasto nella teglia, fino ai bordi. A fine lievitazione versiamo altro olio e mettiamo in forno 20 minuti circa a 250°.

Possiamo farcire come vogliamo, Fulvio Marino ha scelto le fette di finocchiona toscana, i carciofini sott’olio, crema di pecorino e pomodori secchi, una vera meraviglia.